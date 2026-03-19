Doktorand Inom Didaktik, Forskarskolan Graite
2026-03-19
Högskolan i Gävle strävar efter att vara förstahandsvalet för dem som vill göra skillnad.
Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud inom flera ämnesområden och har cirka 19 000 studenter och 750 anställda på ett samlat campus.
Forskarutbildning i didaktik finns vid Avdelningen för utbildningsvetenskap, som också ansvarar för bland annat högskolans lärarutbildningar. Vid avdelningen finns även magister- och masterutbildning i utbildningsvetenskap med inriktning mot verksamhetsutveckling. Forskningen organiseras i flera etablerade forskargrupper, bland annat ECE, GATE, ICT4Learn, ROLE och SEEDS.
Om forskarskolan
Vill du vara med och utveckla framtidens lärarutbildning? Vi söker nu en doktorand som vill bidra till utvecklingen av framtidens lärarutbildning genom att undersöka hur artificiell intelligens (AI) påverkar lärarrollen och de didaktiska utmaningar som lärare möter. Tjänsten är placerad vid Högskolan i Gävle och ingår i den nationella forskarskolan GRAITE - Forskarskolan för artificiell intelligens i lärarutbildningen. Som doktorand studerar du lärarstudenters och lärarutbildares förhoppningar och farhågor kring AI och dess betydelse för lärarutbildningens utveckling.
Forskarskolan är ett nationellt samarbete mellan nio lärosäten och omfattar cirka en tredjedel av Sveriges lärosäten med lärarutbildning. Totalt antas 16 doktorander som bedriver praktiknära forskning i samverkan med skolor och lärarutbildningar. Tillsammans utgör forskarskolan en stark och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med kompetens inom utbildningsvetenskap, digitalisering, informatik och artificiell intelligens.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar att doktoranden skriver en vetenskaplig monografi eller sammanläggningsavhandling motsvarande 160 hp och genomför kurser som omfattar 80 hp. Doktoranden kommer även, i begränsad omfattning, att arbeta med undervisning och administrativt arbete omfattande max 20 procent av full arbetstid, sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning och doktorandstudierna genomförs då under fem års heltidsstudier. Doktoranden förväntas utföra nödvändiga delar av sitt arbete på plats i Gävle samt regelbundet delta i akademins aktiviteter.
Avhandlingsprojektet genomförs inom ramen för forskargruppen https://www.hig.se/forskning/forskningsprojekt/aue/utbildningsvetenskap/ict4learn
Detta ger goda förutsättningar att integrera teknologiska perspektiv med pedagogiska och didaktiska analyser.
Anställningen är en doktorandanställning, se Högskoleförordning SFS 1993:100, kapitel 5, för mer information.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till forskarutbildning i didaktik krävs att den sökande med godkänt resultat har genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 hp didaktik. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Behörigheten ska ha uppnåtts senast samma datum som sista ansökningsdag. Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team, samt en mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet, såväl nationellt som internationellt.
Urvalet av sökande till en studieplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:
• relevansen i den inlämnade forskningsplanen för något av avhandlingsprojektens inriktningar
• formell behörighet för att antas till forskarutbildning
• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
• ansökans kvalitet
• kvaliteten och relevansen i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
• kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen och dess relevans för forskarskolan GRAITE
• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnad preliminär forskningsplan, övriga handlingar, intervju och arbetsprov/tester
• förmåga att samarbeta och bidra till den forskargrupp där forskarutbildningen ska äga rum
• utlåtande från referenspersoner
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap 41 §).
Ansökan
Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av:
- Personligt brev som motiverar varför du söker anställningen och beskriver vetenskapligt intresse (max 1 sida)
- Preliminär forskningsplan: (Introduktion, Tidigare forskning, Teori, Metod, Möjliga resultat och tidsplan, max 6 000 ord inkl. referenser).
- CV/Meritförteckning
- Examensbevis samt utdrag ur Ladok (el motsvarande) som styrker behörighet
- Examensarbete, uppsatser och eventuella övriga publikationer med relevans för anställningen
- Eventuellt övriga meriter med relevans för forskningsämnet didaktik
- Förteckning över referenspersoner
Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas.
För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.Kontaktuppgifter för detta jobb
Annika Elm, Avdelningschef, annika.elm@hig.se
, 070-2841082
Björn Haglund, Studierektor, bjorn.haglund@hig.se
, 073-98 35 713
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIG-HR 2026/83".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Gävle
