Doktorand inom cybersäkerhet för elsystem
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2026-07-08
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Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 160 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.
Vi söker nu en doktorand inom Cybersäkerhet för elsystem.
Kom och jobba med oss!
Tjänsten är placerad vid avdelningen för elektricitetslära, inom Institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag – både offentliga och privata – samt andra intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
Projektbeskrivning
Cyberattacker och cyberkrigsföring är ett ökande hot mot all samhällskritisk infrastruktur. Elsystemet är särskilt utsatt eftersom annan kritisk infrastruktur, såsom sjukvård, kommunikation och betalsystem, är beroende av det.
Vi söker en doktorand som vill bedriva viktig och utmanande forskning inom området cybersäkerhet för elsystem. Med hjälp av bland annat artificiell intelligens (AI)/ maskininlärning (ML), hotmodellering och simuleringar kan vi lära oss mer om hur cybersäkerheten kan förbättras.
Följande är exempel på möjliga projekt:
Cybersäkerhet för elkraftnätens stationer och deras datakommunikation
Cyberhot mot framtidens elsystem
Cyberresiliens i elsystem
Cybersäkra elsystem med hjälp av AI/ML
Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranderna och forskargruppen tillsammans. Varje doktorand kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även lönetillägg vid anställning som doktorand vid institutionen.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Forska kring ämnet cybersäkerhet för elsystem med syfte att producera vetenskapliga artiklar.
Utveckla och arbeta med mjukvaruverktyg som hjälper till att bedriva forskning för att till exempel simulera dataflöden eller cyberattacker.
Undervisning och övrig institutionstjänstgöring kommer även att ingå i arbetsuppgifterna, dock max 20% av arbetstiden.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
avlagt examen på avancerad nivå, såsom civilingenjörsexamen eller motsvarande utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom datavetenskap, elektroteknik, energisystem, informationsteknologi, system i teknik och samhälle, teknisk fysik eller motsvarande, eller
fullgjort minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är målmedveten, strukturerad och noggrann, och kan arbeta effektivt både självständigt och tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt. Eftersom tjänsten innebär viss undervisning behöver du också ha intresse för undervisning och kunna förklara på ett tydligt sätt.
För tjänsten krävs att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande
Intresse för och kunskap inom cybersäkerhet, datakommunikation och/eller elsystem.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning i 48 månader, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-09-01 eller senare, enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Göran Ericsson, goran.n.ericsson@uu.se
+46 18 471 58 22.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill doktorera, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) eventuellt andra handlingar som du önskar åberopa, 6) namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 7) eventuella publikationer. Ansökan ska skrivas på svenska.
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026. UFV-PA 2026/1999.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik Jobbnummer
9996078