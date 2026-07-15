Doktorand inom analys av neural populationsaktivitet
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-07-15
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Labbet Hjärnans sensorimotoriska funktioner, Institutionen för Experimentell medicinsk vetenskap, undersöker neurofysiologiska aspekter av hur hjärnan fungerar. Detta görs med avancerade neurofysiologiska metoder samt avancerad matematisk analys av data. Vi använder detta för att göra förutspåelser av händelseförlopp vid olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Arbetsplatsen består av två olika forskargrupper, som båda arbetar inom neurofysiologi, sammanlagt 10-15 personer. Dessa personer ger en mkt tvärvetenskaplig miljö, med matematik, datavetenskap, psykiatri, neurologi, psykologi. Klimatet är mycket familjärt och stimulerande för olika typer av diskussioner, och alla yrkesroller umgås obegränsat. Dessutom erbjuder vi ett omfattande kontaktnätverk till forskningsindustri och till ledande Europeiska universitet som Ecole Normale Superieure i Paris, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Tekniska universitetet i Munchen.
Projektbeskrivning
Labbet har varit koordinator vid några större EU projekt, se intutive-itn.eu samt ph-coding.eu. Dessa påvisar labbets mycket tvärvetenskapliga forskning, med mycket inslag av datavetenskap, matematik och industri m.m.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Huvudarbetsuppgifterna för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning och därför kommer du både vara antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Huvuduppgiften är att bedriva neurofysiologisk forskning för att förbättra prediktioner av epilepsi, Parkinson samt andra sjukdomar. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Kvalifikationer
Krav för antagningen är:
Avlagd examen på avancerad nivå, eller fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
God förmåga av att tillgodogöra sig forskarutbildningen
Krav för anställningen är:
Examen i civilingenjörsvetenskap (eller motsvarande) inom datavetenskap, matematik eller fysik
God kunskap i linjär algebra
God kunskap i flerdimensionell analys
Förmåga att arbeta självständigt
Samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är om du har tidigare erfarenhet av:
Analys av neurofysiologiska data
Att arbeta med analys av hjärnaktivitens dynamiska egenskaper i tidsserier av spatialt separerade EEG kanaler
Av att applicera optisk flödesanalys
Av applicerad principal komponent analys på flerkanalig aktivitetsdata
Pedagogisk förmåga
Stor vikt kommer att läggas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Som doktorand vid Lunds universitet är du både antagen som student och anställd vilket ger flera förmåner. Läs mer om att vara antagen och anställd vid på universitetets webbplats.
Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård. Som doktorand har du möjlighet att även förbättra din pedagogiska skicklighet genom undervisning på läkarprogrammet Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på sammanlagt fyra år, 100% med startdatum den 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Huvudregeln är att anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser gällande antagning till forskarstudier finns i 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Mer information finns på universitetets hemsida. Publiceringsdatum2026-07-15Övrig information
För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege.
Intervjuer kommer att genomföras av prof. Henrik Jörntell i augusti, efter sista ansökningsdag.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.
Mer information om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
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