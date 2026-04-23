Doktorand immunologi och mikrobiologi
Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-04-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Beskrivning av arbetsplatsenVi söker nu en engagerad doktorand som ska arbeta med doktorandprojektet "Karaktärisering av värd-mikrob-interaktion vid Hidradenitis suppurativa" och även medverka i forskargruppens övriga forskningsprojekt vid laboratoriet för Barrier Immunity - en nystartad forskargrupp med fokus på antikroppsbildning och värd-mikrobiota-interaktion vid barriärytor.
Vi utökar successivt vårt team och gruppen består i nuläget av en huvudhandledare (principal investigator), två forskningsingenjörer, en postdoktor och tre masterstudenter. Vårt laboratorium är lokaliserat vid Avdelningen för molekylär hematologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Verksamheten präglas av en modern forskningsmiljö, starka samarbeten mellan forskargrupper specialiserade inom immunologi, hematologi och stamcellsforskning samt en professionell, vänlig och kollegial arbetsatmosfär.
Vi erbjuderLäs om hur det är att arbeta vid Lunds universitet på universitetets webbplats: Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområdenDen rekryterade doktoranden följer en individuell studieplan som upprättas i samråd med handledare vid utbildningens start. Utöver att följa studieplanen och delta i relevanta kurser ingår även följande arbetsuppgifter:
Ta initiativ, agera skyndsamt på tilldelade uppgifter och ha god närvaro i verksamheten
Planera och genomföra experiment samt analysera forskningsdata
Arbeta med djurmodeller, humana prover och ex vivo 3D-modeller
Förbereda och presentera forskningsdata vid veckovisa labbmöten
Aktivt delta i golvseminarier, institutionsmöten samt seminarieserien/symposiet LundImmunoTalks
Bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö
Medverka i organisering och/eller upprätthållande av en ren och säker arbetsmiljö
Samarbeta med andra doktorander/studenter i laboratoriet och/eller andra forskargrupper kring experiment
Aktivt och kontinuerligt bidra med vetenskapliga idéer
Hålla sig uppdaterad om aktuell vetenskaplig litteratur
Delta i journal clubs
Engagera sig i och diskutera komplexa vetenskapliga frågeställningar
Doktoranden har även ansvar för att:
Söka kontakt med kollegor som bäst kan stödja diskussion och tolkning av resultat
Identifiera vägar till karriärstöd
Formulera, utveckla och optimera kommunikationsformer med handledare och kollegor som främjar doktorandens arbetssätt och utveckling
KvalifikationerKrav för anställningen:Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker en driven, nyfiken och ansvarstagande person. Eftersom forskargruppen har en internationell miljö krävs god kommunikations- och samarbetsförmåga. Arbetsuppgifterna ställer även krav på organisationsförmåga och förmåga att prioritera.
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt förmåga att kommunicera tydligt i vetenskapligt och kliniskt sammanhang
Masterexamen i immunologi och mikrobiologi (eller motsvarande)
Dokumenterad samarbetsförmåga mellan kliniska och prekliniska laboratoriemiljöer
Visad självständighet, inklusive vetenskaplig rörlighet
Förmåga att läsa, skriva och förstå vetenskapliga texter inom barriärimmunologi
Mycket god presentationsförmåga av vetenskaplig litteratur och forskningsdata
Dokumenterad laboratorieerfarenhet av hantering och analys av human vävnad och cellkulturer
LAS-certifiering (laboratoriedjurvetenskap), inklusive förmåga att utföra djurförsök och strategiskt och effektivt underhåll av muskolonier
Förmåga att genomföra immunologiska metoder: flödescytometri, ELISA/ELISPOT, Konfokalmikroskopi
Förmåga att genomföra mikrobiologiska metoder: odling och underhåll av aeroba och anaeroba bakterier; isolering av bakteriestammar från humant/murint material; provberedning för 16S-sekvensering
Meriter:
Erfarenhet av bioinformatik, masspektrometri och labbadministration, särskilt:
KLARA-systemet (kemikalier), Mosaic (hantering av muskolonier) och Proceedo (beställningar)
Personliga egenskaper såsom dokumenterad självständighet, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga
B-körkort (körkort för personbil)
Övrig informationTidsbegränsad anställning om fyra år enligt Högskoleförordningen (HF 5 kap. 7 §). Anställningen är på heltid med önskat tillträdesdatum 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Intervjuer planeras att genomföras på plats i Lund under tredje veckan i maj 2026.
BehörighetGrundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: har avlagt examen på avancerad nivå, har fullgjort studier om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Anställning som doktorand regleras i Svensk författningssamling 1998:80. Endast den som är eller har antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Vid tillsättning ska främst förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå beaktas. Utöver studierna kan doktorander åläggas att utföra arbetsuppgifter inom utbildning, forskning och administration, i enlighet med gällande bestämmelser.
Hur du ansökerAnsökan ska skickas in via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla:
Personligt brev (max 1 sida) där du beskriver ditt intresse för tjänsten och hur din bakgrund motsvarar kvalifikationerna, CV (max 2 sidor), Examensbevis samt betygsutdrag, kontaktuppgifter till tre referenser som har samtyckt till att lämna rekommendationsbrev.
Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 19 (visa karta
)
223 62 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9872949