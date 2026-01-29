Doktorand i Vladimir Tolmachevs forskagrupp
2026-01-29
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Vill du arbeta med personaliserad radionulklid behandling av cancer, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som en doktorand på Uppsala universitet.
Vår grupp har en världsledande position inom utveckling av innovativa tumörmålsökande läkemedel baserade på igenkänning av cancerassocierade molekylära avvikelser med hjälp av scaffoldproteiner. Kliniska studier har visat att radiomärkta scaffoldproteiner kan ackumuleras specifikt i maligna tumörer. Vårt nästa steg är utvecklingen av dessa läkemedel för radionuklidbehandling. Vi använder peptidnukleinsyror som en del av den modulära molekylära designen av de inriktade medlen. Se vår webbsida här: https://www.uu.se/institution/immunologi-genetik-och-patologi/forskning/cancerprecisionsmedicin
Arbetsuppgifter
Projektets fokus kommer att ligga på märkning av målsökande ämnen och deras utvärdering in vitro (bindningsspecificitet, affinitet, internalisering, penetration av cellsfäroider) och in vivo (jämförande biodistribution, radionuklidterapi). Märkningen kommer att utföras med radionuklider som 177Lu, 161Tb, 225Ac, 131I, 68Ga, 124I, 125I och 99mTc.
Den framgångsrika kandidaten kommer att ägna större delen av sin tid åt sin forskarutbildning. Andra tjänsteaktiviteter inom institutionen, t.ex. utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (maximalt 20 %). Tjänsten kommer att förlängas med tid ägnad åt undervisning för att möjliggöra fyra års heltidsstudier på forskarnivå.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå inom Medicinska nuklidtekniker, radiokemi eller radiofarmaci, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- ha avslutad utbildning i försöksdjursvetenskap (smågnagare),
- ha erfarenhet av laboratoriepraktik, odling av humana cancercellinjer och arbete med radiomärkta proteiner.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kandidatexamen i farmaci eller biokemi är meriterande. Mycket meriterande är erfarenhet av märkning av scaffoldproteiner med ovan angivna radionuklider, experiment med cancercellsfäroider och utvärdering av bindning av radiomärkta proteiner till maligna celler och deras internalisering.
Bestämmelser för doktorander återfinns i https://www.uhr.se/publikationer/lagar-och-regler-for-hogre-utbildning/hogskoleforordningen/
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 Juni 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Rundbecklaboratoriet, Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Prof. Vladimir Tolmachev, +46 704 250782, vladimir.tolmachev@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 202X, UFV-PA 2026/41.
