Doktorand i växtbiologi
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Biologjobb / Umeå Visa alla biologjobb i Umeå
2026-06-12
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Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad doktorand till Plant Cell Wall Dynamics-laboratoriet, som leds av universitetslektor Laura Bacete. Den framgångsrika kandidaten kommer att undersöka hur fysiska och kemiska förändringar i växtens cellvägg uppfattas och omsätts till signaler som styr tillväxt, differentiering och stressresponser. För detta ändamål kommer doktoranden att kombinera Brillouinmikroskopi, levande-cell-biosensorer, optogenetiska verktyg och riktade genetiska metoder i Arabidopsis thaliana för att karakterisera mekanokemiska signaturer och kartlägga dessa till tidiga utfall för cellväggsintegritet (CWI).
Doktorandprojektet är inbäddat i en bredare, samarbetsorienterad forskningsmiljö. Doktoranden kommer att arbeta nära experter inom optisk mikroskopi, växtförsvar och syntetisk biologi, och kommer att dra nytta av den omfattande infrastrukturen och det vetenskapliga samfundet vid Umeå Plant Science Centre (UPSC). Deltagande i nationella och internationella samarbeten förväntas och stöds aktivt.
Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (HF 7 kap 39 §)
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtbiologi krävs att den sökande fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå i biologi, eller andra ämnen med relevans för forskningsområdet, t ex, kemi, fysik eller datavetenskap. Av dessa måste minst 15 högskolepoäng vara från kurser med direkt relevans för forskningsprojektet, och minst 15 högskolepoäng från ett individuellt projektarbete. Goda kunskaper i engelska, båda skriftliga och muntliga, är också ett krav.
Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Publiceringsdatum2026-06-12KvalifikationerKvalifikationer
För denna anställning söker vi en person med starkt intresse för växtmolekylärbiologi och levande-cell-avbildning, och som är entusiastisk inför att utveckla nya experimentella tillvägagångssätt. Vi förväntar oss att du har en akademisk bakgrund inom växtbiologi, molekylärbiologi, biokemi, bioteknik eller ett nära relaterat område.
Följande kvalifikationer krävs:
Dokumenterad erfarenhet av avancerad mikroskopi, helst Brillouinmikroskopi eller en likvärdig kvantitativ optiksbaserad teknik.
Gedigen bakgrund inom växt-cell- och molekylärbiologi, innefattande kompetens i standardiserade molekylärbiologiska och cellbiologiska tekniker.
Erfarenhet av arbete med Arabidopsis thaliana eller ett jämförbart växtmodellsystem.
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande
Följande kvalifikationer krävs inte vid anställningens ingång, men kandidater som innehar en eller flera av dem kommer att bedömas fördelaktigt. Vi förväntar oss inte att den utvalda kandidaten är kunnig inom samtliga av dessa från början; vederbörande bör dock vara villig och angelägen om att förvärva relevanta tekniker under doktorandutbildningens gång.
Gedigen praktisk kunskap om cellväggsintegritetssignalering i växter.
Erfarenhet av RNA-isolering från olika organismer och kännedom om nedströms transkriptomiska metoder (t.ex. RNA-sekvensering, RT-qPCR).
Erfarenhet av fluorescensavbildning av levande celler, innefattande konfokalmikroskopi och användning av genetiskt kodade biosensorer (t.ex. Ca2+-reportrar, pH-sensorer).
Kunskap om växtimmunresponser, i synnerhet mönsterutlöst immunitet (PTI) och dess koppling till cellväggsremodellering.
Erfarenhet av cellväggsbiokemi, inklusive immunmärkning med monoklonala antikroppar och/eller fluorescenta prober riktade mot pektin eller andra väggspolysackarider.
Erfarenhet av proteinuttryck, rening och/eller optogenetik.
Kunskaper i beräkningsbiologi, biologisk modellering och/eller biostatistik.
Deltagande i vetenskapskommunikation och utåtriktad verksamhet.
På det personliga planet söker vi en person som kan arbeta självständigt när det krävs och som också bidrar effektivt till ett team. Vi vill vidare att du:
Kan organisera och strukturera ditt eget arbete.
Levererar resultat enligt gjorda överenskommelser.
Är proaktiv och tar egna initiativ.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Anställningen startar i september 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast den 31 juli 2026. Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska och ska innehålla:
Ett motivationsbrev där du förklarar varför du söker denna tjänst och hur din bakgrund och dina färdigheter stämmer överens med projektet (maximalt 1 sida).
En forskningsredogörelse där du diskuterar de vetenskapliga frågor du finner mest angelägna inom växtcellväggsbiologi, hur du har arbetat med eller tänkt kring dem, och vart du vill ta din forskning på lång sikt (maximalt 1 sida).
Curriculum vitae.
Kopior av examensbevis och lista över avslutade universitetskurser med betyg.
Kopia av publikationer (om sådana finns) eller examensarbete.
Kontaktinformation till 2-3 referenser (kan också lämnas senare under rekryteringsprocessen).
Övriga handlingar som sökanden vill åberopa.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om anställningen, vänligen kontakta Laura Bacete (laura.bacete@umu.se
). Vänligen ställ dina frågor på engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
ST ST 090-7865431 Jobbnummer
9960752