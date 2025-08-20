Doktorand i teorin om kondenserad materia
Vill du arbeta med högkvalitativa ämnen inom kondenserad materiens fysik och materialvetenskap, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största enheter med närmare 400 anställda, varav c:a 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se
Doktoranden kommer att utföra teoretiska undersökningar och simuleringar av tvådimensionella (2D) magnetiska material och deras heterostrukturer. För närvarande finns ett starkt fokus på studier av elektronstruktur, magnetism, spinntransport och röntgenspektroskopiska studier av komplexa magnetiska material i gruppen. Nya teoretiska modeller kommer utvecklas och implementeras inom projektet, som även involverar täta samarbeten med experiment.
Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att fokusera på tillämpning av täthetsfunktionalteori (DFT) för att studera magnetiska egenskaper hos tvådimensionella material, s.k. 2D-magneter och heterostrukturer skapade av olika typer av 2D magneter. Detta kommer inkluderar beräkningar av olika typer av magnetiska utbytesväxelverkansparametrar som ska användas i Monte Carlo simuleringar och atomistisk spinndynamik. Effekter som ligger utanför en-elektronfysik, där s.k. uttalade elektronkorrelationseffekter är viktiga, kommer att studeras med dynamisk medelfältteori (DMFT). En av huvuduppgifterna kommer att vara beräkningar av spektra för röntgenabsorption och magnetisk, cirkulära dikroism, för dessa material. Detta planeras göras med hjälp av DMFT och liknande månkropparsmetoder. En vidareutveckling av existerande metoder kommer utföras mot att möjliggöra beräkningar av resonanta, inelastiska spektra. De spektroskopiska metoderna kommer att användas för att jämföra med tillgängliga experimentella resultat, tagna vid t.ex. MAX IV. Slutligen kommer högkapacitetsberäkningar med hjälp av en hembyggd pythonbaserad plattform att göras för att hitta nya 2D-magneter och även använda data för att utveckla maskininlärningsmodeller för att förutsäga utbytesinteraktioner och magnetiska övergångstemperaturer.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt masterexamen i fysik eller materialvetenskap, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett
självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Den potentiella sökande förväntas ha ett starkt intresse för modern teoretisk fysik och vara starkt motiverad. Goda kunskaper i teoretisk fysik, kvantmekanik och fasta tillståndets fysik är avgörande.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Utmärkta provresultat ses som meriterande, liksom tidigare erfarenhet av simuleringar av materialegenskaper med hjälp av ab initio- eller tight-binding-metoder och erfarenhet av kodutveckling. Tidigare erfarenhet av maskininlärningsmetoder ses som meriterande. Goda kommunikationsförmågor i både muntlig och skriftlig engelska är önskvärda.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1:e oktober eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Upplysningar om anställningen lämnas av: assoc. prof. Biplab Sanyal, Institutionen för fysik och astronomi, e-post: Biplab.Sanyal@physics.uu.se
, tel +46 (0)18-4713624 eller prof. Olle Eriksson, Institutionen för fysik och astronomi, e-post: Olle.Eriksson@physics.uu.se
, tel +46 (0)18-4713625.
Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2025, UFV-PA 2025/2169.
