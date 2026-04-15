Doktorand i strukturkemi avseende halidbaserade fasta jonledare
2026-04-15
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.
Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi - Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.
Arbetsuppgifter
Projektet syftar till att förstå hur kristallstruktur och kristallinitet styr jontransport i litium- och natriumhaltiga halidbaserade fasta elektrolyter, vilka utgör centrala komponenter i framtida fastfasbatterier. Det övergripande målet är att analyser grundläggande relationer mellan struktur och egenskaper som kan leda till en rationell design av förbättrade fasta jonledare för nästa generations energilagringssystem.
Centrala arbetsuppgifter inom detta arbete i fastfas-kemi innefattar planering och genomförande av luft- och fuktkänsliga synteser, bestämning av materialens genomsnittliga och lokala kristallstruktur samt grad av kristallinitet, karakterisering av jontransport och tolkning av experimentella data. Kandidaten förväntas även bidra till utvecklingen av nya forskningsinriktningar, inklusive framtida studier av blandade anjonsystem.
Arbetsuppgifterna kan även omfatta:
Handledning av examensarbeten
Dataanalys och spridning av forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och konferenspresentationer
Undervisning på grund- och avancerad nivå
Administration kopplad till ovanstående uppgifter
Kvalifikationskrav
För att uppfylla behörighetskraven för doktorandstudier måste du:
ha avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, fysik, materialvetenskap eller motsvarande/annat relevant område, eller
ha genomfört minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på masternivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 poäng, eller
på annat sätt ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands.
Kandidaten ska ha:
Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
God organisationsförmåga och förmåga att planera och strukturera sitt arbete.
Goda kunskaper i grundläggande IT-verktyg för dataanalys, dokumentation och vetenskapligt skrivande (t.ex. Origin eller liknande programvara) är meriterande.
Praktiska laboratoriefärdigheter inom avancerade syntesmetoder, särskilt luft- och fuktkänsliga tekniker.
Kunskap om strukturell karakterisering, särskilt röntgen- och neutrondiffraktionstekniker.
Erfarenhet av karakterisering av jontransport med hjälp av impedansspektroskopi.
Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga,driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande med erfarenhet av fysikalisk-kemiska analysmetoder, såsom NMR och XPS.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Xabier Martinez de Irujo-Labalde, xabier.martinezdeirujolabalde@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2026, UFV-PA 2026/1146.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
