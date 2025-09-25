Doktorand i statsvetenskap
Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV).
Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Mittuniversitetet är även värduniversitet för Sveriges medverkan i European Values Study (https://europeanvaluesstudy.eu/).
Statsvetenskap vid Mittuniversitetet är en aktiv forskningsmiljö under stark expansion. Ämnets forskningsprofil har två inriktningar.
Forskningen vid miljön bedrivs inom två huvudinriktningar. Den första rör samspelet mellan väljare, partier, val och opinion, med fokus på frågor om representation, ansvarsutkrävande, partiers organisering och deras påverkan på opinionen. Den andra handlar om policyskapande och implementering, särskilt på regional och lokal nivå, där variationer i utformning och genomförande av beslut studeras ur ett jämförande flernivåperspektiv.
Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusforskning (FGF), och Centre for Study of Democracy and Communication (Demicom). Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning 100%.
Den utlysta tjänsten är knuten till två forskningsprojekt: "Skolvalens roll i skolans demokratiska uppdrag"(https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/skolvalens-roll-i-skolans-demokratiska-uppdrag/)
samt "Lärare utan gränser" (https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/larareutangranser/).
Doktorandens forskning kommer att vara inriktad på skolans demokratiska uppdrag i skärningspunkten mellan utbildningspolitik, lärarförsörjning och elevers möten med demokratipraktiker såsom skolval och politiska partiers skolbesök. Projektet syftar till att undersöka hur resurs- och kapacitetsfrågor påverkar möjligheterna att omsätta skolans demokratiska uppdrag i praktiken, samt vilka villkor som avgör när olika aktiviteter stärker ungas politiska intresse och engagemang.
Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Övriga krav
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.
Bedömningsgrunder
Avgörande urvalskriterium för att antas till utbildning på forskarnivå är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, tidigare erfarenhet av forskningsarbete, tidigare studieresultat samt kvaliteten på inskickad forskningsplan och dess relevans i förhållande till tjänstens arbetsuppgifter samt de projekt som tjänsten är knuten till. Tidigare erfarenhet av forskning om skolans demokratiska uppdrag och utbildningspolitik är särskild meriterande.
Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Tillträde 2025-01-11 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall
Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Glenn Svedin, mail glenn.svedin@miun.se
eller tfn 010-1428247, ämnesföreträdare Niklas Bolin, mail niklas.bolin@miun.se
eller tfn 010-142 86 11. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan bifogas meritförteckning, styrkta kopior av akademiska dokument, högst två akademiska uppsatser eller artiklar (t.ex. uppsatser författade inom ramen för utbildningen) samt en forskningsplan på max 4 sidor.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2025-10-16.
