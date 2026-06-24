Doktorand i socialt arbete
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2026-06-24
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Vid Filosofisk fakultet bedrivs utbildning och forskning inom ekonomi, musik, matematik, humaniora, samhälls-, beteende- och utbildningsvetenskap med tydlig koppling till samhälle, kultur och demokrati. Vår forskning bedrivs i dialog med det omgivande samhället och bidrar till kritisk kunskapsutveckling, bildning och fördjupad förståelse av komplexa samhällsfrågor. Genom våra samverkansplattformar samlar vi akademi, offentlig sektor och näringsliv för att gemensamt bidra till kunskapsutveckling och möta samhällsutmaningar. Utbildningen bedrivs på alla nivåer och vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och akademisk bredd. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart, öppet och kunskapsbaserat samhälle.Inom fakulteten finns tre institutioner där sammanlagt ca 420 personer arbetar.Institutionen för samhällsvetenskap och humaniora bedriver utbildning inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap och språk och kommunikation. Forskningen är inriktad mot samhällsfrågor såsom demokrati, migration, hållbar utveckling och kommunikation och bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: Start 2026-10-01 el. enligt överenskommelse i fyra år
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Stationeringsort: Karlshamn
Institution/enhet/avdelning: Samhällsvetenskap och humaniora
Forskarutbildningsämne: Socialt arbete
Antagning till forskarutbildningen regleras i universitetets antagningsordning som samlar nationella och lokala regler som gäller för tillträde till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens universitet. Läs mer om forskarutbildning vid MDU: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning.
Utbildningsplatsen är förenad med en heltidsanställning som doktorand under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du bedriva egen forskning och forskarstudier med målet att avlägga doktorsexamen i socialt arbete. Annan tjänstgöring om max 20% kan förekomma, till exempel institutionstjänstgöring i form av undervisning. I sådant fall förlängs anställningsperioden med motsvarande tid. Forskarutbildningen bedrivs på både svenska och engelska. Eftersom datainsamling och samverkan sker i svenskspråkiga kontexter krävs mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Forskningsprojektet består av fyra delstudier och belyser hur framställningar av socialtjänsten i digitala medier får konsekvenser för socialarbetare och det sociala arbetets praktik samt hur dessa kan förändras. I studierna samskapar vårdnadshavare, socialarbetare och forskare ny kunskap och utformar tillitsfrämjande arbetssätt. Som doktorand kommer du vara en del av ett större forskningsprojekt med fokus på socialtjänstens utveckling av tillits- och relationsstärkande arbetssätt i strukturellt missgynnade bostadsområden.
Behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:
har avlagt en examen på avancerad nivå,
har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för att antas till socialt arbete har den som har:
nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms utifrån relevansen för forskningsprojektet,
nödvändiga språkkunskaper i engelska, såväl muntliga som skriftliga,
bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Urvalskriterier
Denna annons är förkortad. För att se hela annonsen inklusive urvalskriterier, gå till https://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobbSå ansöker du
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Till ansökan bifogas de dokument som efterfrågas för att styrka behörighet samt underlag för meritvärdering. Examensbevis och/eller resultatintyg ska alltid bifogas ansökan och dokumenten ska vara officiellt utfärdade av lärosätet.
Inkomna underlag kan vara skrivna på svenska eller engelska. Handlingar avseende meriter (intyg, betyg och examensbevis) på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Dock ska alltid kopia på originalhandlingen (om annat språk än ovan) bifogas.
Om den antagne behöver uppehållstillstånd för att vistas i Sverige och bedriva sina studier, och studierna kräver fysisk närvaro vid Mälardalens universitet, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningsbeslutet om den antagne inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd som krävs för studierna vid datumet för studiestart.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
631 05 KARLSHAMN Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Biträdande prefekt
Lena Talman lena.talman@mdu.se +4616153258 Jobbnummer
9977936