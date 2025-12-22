Doktorand i socialt arbete
Karlstads universitet /Institutionen för sociala och psykologiska studier / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2025-12-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads universitet /Institutionen för sociala och psykologiska studier i Karlstad
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap gör en öppen utlysning till en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i socialt arbete vid institutionen för sociala och psykologiska studier.
Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett socionomprogram med ca 350 studenter och vi är ca 30 personer som arbetar med utbildning och forskning i ämnet. Socialt arbete ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap. Vid socialt arbete bedrivs forskning på individ-, grupp- och samhällsnivå. Målsättningen är att bidra med kunskap om orsaker till, konsekvenser av och lösningar på sociala problem, samt metoder och perspektiv för utveckling av det sociala arbetets praktik. Forskningen i socialt arbete vid Karlstads universitet kännetecknas av ett starkt fokus på verksamhetsnära relevans, samskapande kunskapsprocesser och kritiska perspektiv. Centrala teman i forskningen inkluderar:
Ungas livsvillkor, särskilt i relation till uppväxt, skolmiljö, våldsutsatthet, psykisk hälsa, kriminell miljö samt den sociala barn- och ungdomsvården
Brukarperspektiv och delaktighet, med fokus på socialpsykiatri samt stöd till personer med autism och ADHD
Villkor för det sociala arbetets praktik, exempelvis inom äldreomsorgen och i mötet med migranter, samt förutsättningar för kunskapsbaserat och samordnat arbete inom socialtjänst och närliggande verksamheter.
Läs mer om forskningen och oss på: https://www.kau.se/socialt-arbete
Vi ser gärna sökande med intresse för den forskning som bedrivs i socialt arbete vid Karlstads universitet.
Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen innebär studier med lön. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra till ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete omfattar vanligen 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i socialt arbete har den som har avklarade kurser om minst 120 hp i socialt arbete eller annat närliggande ämne, varav minst 30 hp på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.
Bedömningsgrunderna är uppdelade enligt följande: av stor vikt, av vikt och meriterande.
Av stor vikt
Kvaliteten på självständiga skriftliga arbeten av forskningskaraktär
Bifogad forskningsplans vetenskapliga kvalitet och relevans för socialt arbete
God förmåga att självständigt prioritera, strukturera och genomföra arbete på ett effektivt sätt
Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift
God språkfärdighet i svenska utifrån att forskarutbildningskurser inom socialt arbete ges i huvudsak på svenska samt att goda kunskaper i svenska också innebär större möjlighet till empiriskt underlag för avhandlingen
Av vikt
Socionomexamen
Personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och engagemang för verksamheten
Avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön
Meriterande
Erfarenhet av forsknings- eller utvecklingsrelaterad verksamhet
Yrkeserfarenhet av relevans för socialt arbeteAnställningsvillkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, men utifrån grad av institutionstjänstgöring kan viss förlängning ske. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
För att se hela annonsen och hur du ansöker gå in på jobba hos oss på www.kau.se
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Enligt lokalt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REK2025/223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120) Arbetsplats
Karlstads universitet /Institutionen för sociala och psykologiska studier Kontakt
Erik Wästlund, proprefekt erik.wastlund@kau.se 073-8359134 Jobbnummer
9661225