Doktorand i polymerteknologi
Lunds universitet, Kemiska institutionen, LTH / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-11-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Kemiska institutionen, LTH i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av verksamheten
Inom Centrum för analys och syntes (https://www.
cas.lu.se/) vid Kemiska institutionen arbetar vi med forskningsfrågor som är grundläggande till sin karaktär och kan bidra till en mer hållbar framtid. Vårt forskningsfokus är hälsa, material för energitillämpningar, grön kemi och miljökemi. Vi har kärnkompetenser inom molekylär design och syntes, syntes av organiska och oorganiska material, kemisk analys samt struktur- och morfologianalys, både i lösning och fast tillstånd. Vi undervisar inom kärnämnena allmän, analytisk, oorganisk, material, polymer och organisk kemi från grundnivå till doktorsnivå.
Doktorandtjänsten är kopplad till Patric Jannaschs forskargrupp (https://portal.research.lu.se/en/persons/patric-jannasch)
som bedriver forskning inom området polymera material för energi och hållbarhet, bland annat inom forskningscentret "PUSH" (https://www.kth.se/push).
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se. https://www.lth.se/forskning/forskarutbildning/
Projektbeskrivning
Framtidens energisystem kommer att behöva effektiva och miljövänliga elektrolysörer, bränsleceller och batterier baserade på vätgas som förnybar energibärare. I dessa elektrokemiska system är jonledande polymerer och elektrolytmembran centrala material och komponenter. I detta doktorandprojekt kommer du att utveckla nya koncept för jonledande polymermembran, vilket omfattar molekylar design och syntes av monomerer och polymerer, samt studier av nästa generation av membranmaterial. Ditt huvudmål blir att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur man skall skräddarsy polymerer för att effektivt kombinera hög jonledning med kemisk stabilitet och mekanisk styrka. Ditt focus ligger därför på syntes av nya material och det experimentella arbetet omfattar organisk syntes av monomerer, polymerisationer, polymerkarakterisering, framställning av joniska membranmaterial, samt analys av elektrokemiska, mekaniska och termiska egenskaper. Ditt projekt genomförs i samarbete med både nationella och internationella lärosäten och forskningsinstitut. Tjänsten kommer att innebära ett begränsat antal resor för att delta i olika möten och forskningsaktiviteter.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom forskningsprojektet
Samarbete med akademiska partners
Handledning av examensarbetare
Begränsad administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan
Begränsat ansvar för driften av några av forskargruppens instrument
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
avlagd examen på avancerad nivå eller
fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Övriga krav
För att tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen krävs även:
god samarbetsförmåga och en strukturerad och kreativ förmåga
god förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande
För den aktuella forskarutbildningen är följande meriterande:
Önskvärd utbildning som civilingenjör i kemi med inriktning mot organisk kemi eller polymerkemi på avancerad nivå
Praktiska erfarenheter med organisk syntes
Praktiska erfarenheter med polymerisationer och/eller funktionalisering av polymerer
Erfarenheter med joniska polymerer och membran
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Kemiska institutionen, LTH Kontakt
Erik Andersson Jardby erik.andersson_jardby@kilu.lu.se Jobbnummer
9605345