Doktorand i pedagogik

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter och genomförs vid institutionen för pedagogik.
Pedagogik är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på fostran, utbildning, undervisning, lärande, bildning, kommunikation, socialisation och påverkan. Dessa processer förekommer såväl i institutionaliserade som i icke institutionaliserade sammanhang och kan behandlas i såväl ett samtida som ett historiskt och filosofiskt perspektiv. På Linnéuniversitetet bedrivs en bred forskning inom ämnet pedagogik. De huvudsakliga forskningsområdena är läroplansteori och didaktik, pedagogiska professioner och praktiker samt special- och socialpedagogik.
Antas i: Pedagogik.
Placeringsort tillsvidare: Växjö eller Kalmar.
Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid, med placering vid institutionen för pedagogik. För doktorandanställning kan möjlighet ges till institutionstjänstgöring om maximalt 20 % per år.
Tillträde: 2026-01-01
Läs annonsen i sin helhet här
Välkommen med din ansökan senast 24 september
Richard Andersson, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen, tel: 070-2913209, epost: richard.andersson@lnu.se
Karolina Österdahl, HR-partner, tel: 0470-708674, epost: karolina.osterdahl@lnu.se
Vill du veta mer om Institutionen för pedagogik (PED)? Läs mer på Lnu.sehttps://lnu.se/medarbetare/organisation/fsv/institutioner/pedagogik-ped/
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.
