Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.
Institutionen för Kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i museologi.
Institutionen för Kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets Humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed
Museologi är läran om museet som fenomen och musealisering som praktik. Här studeras museet som institution och rum samt minnesvård som ett bredare samhällsfenomen. Vidare studeras museet som en plats där lämningar av det förflutna samlas, organiseras och gestaltas, och som en arena för iscensättning, lärande, upplevelser och debatter kopplade till begreppet kulturarv. Kulturarv ska här förstås som bruket och formandet av det förflutna för att fylla syften i samtiden och (den önskade) framtiden. Detta vidgar museologins undersökningsområde utanför själva museirummet, till att omfatta kulturpolitiska och andra samtidsrelevanta frågor, till exempel om avkolonisering, ekokritik, identitetspolitik och turism.
Anställningen är en öppen doktorandtjänst för ett individuellt avhandlingsarbete i ämnet museologi.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
För att antas till forskarutbildning i museologi krävs att den sökande har minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i museologi eller närliggande ämne, som arkeologi, etnologi, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, kulturgeografi, eller motsvarande. För att tillgodogöra sig utbildningen krävs goda kunskaper i svenska och engelska.https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/.
Bedömningsgrunder
Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.
Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.
Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/doktorandavtal-2025-10-01-2026-10-01/.
Övrig information
Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola, vanligen https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/,
som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för Kultur- och medievetenskaper. Studierna påbörjas 31 augusti 2026. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Du antas till forskarstudier i museologi. För det fall att uppehållstillstånd krävs för din vistelse i Sverige, förbehåller sig universitetet rätten att återkalla antagningen om du inte beviljas uppehållstillstånd, eller - om datum för studiestart är bestämt - om du inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillstånd innan datum för studiestart. Senaste datum för studiestart är 31 augusti 2026.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
• syfte och problemområde
• tidigare forskning
• genomförande, dvs. metod, material och teori
• relevans
• tidsplan
Ansökan ska göras senast den 6 mars 2026 via e-rekryteringssystemet Varbi.
