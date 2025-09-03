Doktorand i molekylär geriatrik
Doktorand i molekylär geriatrik med inriktning på astrocyter roll vid Alzheimers sjukdom och Down syndrom
Forskargruppen Molekylär geriatrik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är verksam vid Rudbecklaboratoriet.
Forskningen är framförallt inriktad på cellulära och molekylära mekanismer som är centrala för Alzheimers och Parkinsons sjukdom och sker i samarbete med andra universitetsgrupper såväl internationellt som inom Sverige.
Beskrivning av forskningsprojektet
Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och medför stort lidande, både för patienter och anhöriga. I dagsläget finns ingen effektiv läkemedelsbehandling tillgänglig och många frågetecken återstår kring hur sjukdomen sprids i hjärnan. Individer med Downs syndrom har en ökad risk för att utveckla Alzheimers sjukdom tidigt i livet, men mekanismen bakom detta är inte helt utrett. Forskningen på området har i första hand varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men alltmer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika gliaceller. Astrocyter är den vanligaste celltypen i hjärnan och deras egenskaper har därför stor inverkan på vävnaden. Det övergripande målet med vår forskning är att undersöka hur astrocyter är inblandade i sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom och hur vi kan påverka dem med olika behandlingar. Projektet kommer i första hand vara fokuserat på studier av avancerade cellkultursystem, men kommer även att inkludera analys av patientmaterial. Målet är att förstå hur astrocyter bidrar till patologin vid Alzheimers sjukdom, genom att studera deras inverkan på Corpora amylacea, samt inlagring och spridning av sjukliga proteinaggregat.
Arbetsuppgifter
1) Att under handledning och i nära samarbete med kollegor bedriva forskning inom området astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom och Down syndrom.
2) Att använda etablerade laborativa metoder, såsom modellsystem för Alzheimers sjukdom och Down syndrom, inklusive etablering, odling, utmognad och A-exponering av humana iPSC-deriverade astrocyter; isolering och analys av corpora amylacea; immunofärgningar av celler och humanvävnad; Western blot; flourescens och elektron-mikroskopi; A-fibrillisering och sonikering.
3) Att i samråd med handledare och kollegor optimera protokoll för nya tekniker som behövs för att driva projektet framåt.
4) Att kvantifiera och analysera experimentella data.
5) Att ta del av forskningslitteraturen inom området, samt gå relevanta forskningsutbildningskurser.
6) Att delta i internationella konferenser och presentera forskningsresultat.
7) Att skriva artiklar och andra projekt-relaterade texter på engelska.
8) Att delta i forskargruppens arbete i form av seminarier, forskargruppsmöten, undervisning och handledning av studenter, samt den tredje uppgiften.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- - avlagt examen på avancerad nivå inom biomedicin
- - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vi söker en högt motiverad och entusiastisk student för doktorandanställning. Stor vikt läggs vid erfarenhet av cellodlingsarbete, framförallt erfarenhet av arbete med cellulära modellsystem för Alzheimers sjukdom och Down syndrom, odling och utmognad av humana iPSC-deriverade astrocyter samt isolering och analys av corpora amylacea. Mycket goda kunskaper i engelska - såväl muntliga som skriftliga - är ett absolut krav då forskargruppens arbetsspråk är engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av forskning inom området är meriterande. Gedigen erfarenhet av immunofärgningar av celler och humanvävnad, samt flourescens, elektron-mikroskopi är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande behärskar några av följande tekniker: A fibrillisering, sonikering, Western blot, samt kvantifieringar av flouresence-bilder med Image J.
Det är viktigt att kunna arbeta självständigt, men att trivas med att vara med i ett team.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Erlandsson, e-post: anna.erlandsson@uu.se
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla ett CV där det framkommer vilka metoder du behärskar, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om minst två referenspersoner.
Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2025, UFV-PA 2025/2589.
