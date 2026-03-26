Doktorand i medicinsk vetenskap
2026-03-26
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Doktorandanställningens inriktning
Vi söker en doktorand till projektet Tidiga signaler - långsiktiga konsekvenser: Socioemotionell sårbarhet vid treårskontrollen, migrationsbakgrundens betydelse och barnhälsovårdens respons.
Salutsatsningen har utvecklats under lång tid & ligger till grund för bland annat detta forskningsprojekt. Alla barn i Västerbotten erbjuds en treårskontroll inom barnhälsovården som bland annat syftar till att tidigt upptäcka problem & möjliggöra tidiga insatser. Vid treårskontrollen identifieras vissa barn som socioemotionellt sårbara, särskilt bland barn med migrationsbakgrund. Samtidigt kan familjer med migrationsbakgrund möta komplexa hinder i kontakten med & tillgången till stöd- och vårdinsatser.
Det saknas forskning om de långsiktiga konsekvenserna av socioemotionell sårbarhet som identifieras vid treårskontrollen, om migrationsbakgrundens betydelse, samt hur barnhälsovårdens respons kan stärkas för att bättre möta behoven hos dessa barn & deras familjer. Syftet med projektet är därför att undersöka de psykiatriska & somatiska långsiktiga konsekvenserna av socioemotionell sårbarhet som identifieras hos barn vid treårskontrollen, analysera betydelsen av migrationsbakgrund, samt utforska strategier för att stärka barnhälsovårdens respons. Detta görs genom en mixad metodansats genom analys av kvantitativa data & insamling & analys av kvalitativa intervjudata, samt insamling & analys av data från workshops med en medskapande ansats.
Anställningen syftar till en doktorsexamen. Du kommer att medverka i Salutforskargruppens arbete, men med forskarutbildningen som huvuduppgift. Detta innefattar arbete inom projektet såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.
Som doktorand kommer du:
Utveckla en egen projektplan utifrån forskningsprojektets syfte
Delta i seminarier vid Institutionen för epidemiologi & global hälsa
Söka upp relevanta vetenskapliga publikationer inom fältet & granska dessa avseende teori, metoder & resultat
Rekrytera studiedeltagare & samla in kvalitativa data genom (intervjuer & workshop)
Aktivt delta i hantering samt kvalitativ & kvantitativ analys av intervju-, register- och enkätdata, samt i konceptkartläggning (concept mapping) av workshopdata
Rapportera preliminära resultat muntligt & skriftligt på svenska & engelska som ett underlag för forskargruppens samråd kring vägen framåt
Med stöd av handledare & forskargruppen författa & publicera vetenskapliga artiklar, samt med stöd av handledare en sammanläggningsavhandlingPubliceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha både grundläggande behörighet & särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet. Goda skriftliga & muntliga språkkunskaper i svenska & engelska är nödvändiga. Under anställningsintervjun kommer därför både svenska & engelska att användas.
För detta projekt krävs också följande kvalifikationer:
Kunskap & färdigheter inom avancerad epidemiologisk & statistisk dataanalys
Erfarenhet av att arbeta med stora individbaserade enkät- och registerdata
Dokumenterad erfarenhet av att använda STATA eller R för datahantering & analys
Erfarenhet av kvalitativa insamling av data samt kvalitativ dataanalys
Övriga kvalifikationer
Vi söker en engagerad, kreativ & självständig person med stark motivation för forskarstudier. Intresse för barns hälsa, migration & hälsosystem är en förutsättning. Meriterande är en magister eller master i folkhälsovetenskap. Meriterande är även klinisk erfarenhet inom region särskilt inom barn & ungdomspsykatri. Erfarenhet av forskningprojekt inom dessa områden värderas positivt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev som beskriver din egen bakgrund, sammanfattar ditt vetenskapliga intresse & motiverar varför du söker anställningen i relation till det aktuella forskningsprojektet, max 1500 ord.
CV/ meritförteckning.
Styrkta kopior av examensbevis, betyg & intyg
Kopior på magister-/masteruppsats & eventuella övriga publikationer
Kontaktinformation till minst två referenspersoner
Övriga meriter med relevans för anställningen
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi & vara inkommen senast 2026-04-16.
Övriga upplysningar
Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp), med start snarast dock senast 2026-09-01. I normalfallet deltar doktorand i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20% av arbetstiden från & med år 2. Anställningen förlängs då i motsvarande grad.
Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet finns på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.umu.se/medicinsk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/fakultetsgemensamt-forskarutbildningsprogram/)
Lön erbjuds i enlighet med fastställd lönestege för doktorander. Facklig information kan erhållas från ST, Saco eller SEKO.
Stationeringsort är Umeå men detta kan eventuellt omförhandlas för delar av anställningen. Resor ingår i tjänsten. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2026/410".
Detta är ett heltidsjobb.

Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Kristina Lindvall 090-7867245
