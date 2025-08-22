Doktorand i medicinsk vetenskap
2025-08-22
Institutionen för klinisk vetenskap utlyser en doktorandtjänst i medicinsk vetenskap inom forskningsområdet neurokirurgi.
Anställningstiden utgör i grunden fyra år och avser heltid. Startdatum är 2025-09-01 eller enligt överenskommelse.
Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.umu.se/medicinsk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/).
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Forskningsprojektet är kliniskt inriktat mot att studera olika aspekter av neurokirurgisk behandling av intrakraniella meningeom. Första hälften av doktorandprojektet inkluderar att validera och sedan använda enkäter som speglar hälsorelaterad livskvalitet hos denna patientgrupp genom att jämföra skattningar gjorda före och efter neurokirurgisk behandling. Den andra hälften är inriktad mot en validering av Hjärntumörregistret, vilket förutsätter arbete på distans genom att besöka landets olika neurokirurgiska kliniker och där inhämta referensdata för jämförelse mot registrets inrapporterade uppgifter. Den sista delen baseras på ett multicentersamarbete mellan totalt fyra av landets neurokirurgiska kliniker där data samlas in gällande patienter med meningeom som växer över i skallbenet och föranlett rekonstruktion med så kallad kranioplastik. Syftet är att försöka kartlägga vilka implantat som använts vid dessa relativt ovanliga ingrepp och se om vissa medför bättre långtidsresultat än andra.
Utöver obligatoriska kurser och utbildningsmoment innefattar doktorandprojektets arbetsuppgifter till en börjad en djuplodad litteraturgenomgång för att uppnå en god vetenskaplig kunskapsöversikt över området. Detta åtföljs av att doktoranden upprättar en forskningsplan utifrån den övergripande projektbeskrivningen, och sedan att insamla och sammanställa data, samt att i ökande grad självständigt utföra statistiska analyser och sedan konkretisera och diskutera resultaten i vetenskapliga manuskript.
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.
Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt nedan samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).
Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att ansökan skrivs på engelska och delar av intervjun hålls på engelska.
Övriga kvalifikationer
Den sökande är legitimerad läkare och har klinisk erfarenhet av att arbeta inom neurokirurgisk verksamhet. Denna meritering skall motsvara minst ett års samlad klinisk erfarenhet efter uppnådd läkarlegitimation för att bland annat ha uppnått en nivå av att självständigt kunna granska och göra övergripande bedömningar av radiologiskt bildmaterial som speglar normala och patologiska neurokirurgiska tillstånd i hjärnan, och i synnerhet kunskap om basal neuroanatomi och hjärntumörers karaktäristika. Detta inkluderar också en övergripande förståelse om vårdförlopp och basala tekniska aspekter vid neurokirurgiska ingrepp, inkluderande viss kännedom om olika konstgjorda material för att ersätta defekter i hårda hjärnhinnan eller kraniet. Kompetens motsvarande tidigare eller aktuell anställning som ST-läkare eller uppnådd specialistkompetens i neurokirurgi utgör emellertid inte en tungt vägande meritering relativt övriga som finns specificerade.
Vidare innebär projektet att sökande i hög grad kommer att arbeta självständigt och utföra statistiska analyser i statistikprogrammet STATA, varför tidigare erfarenhet av detta utgör en meriterande kvalifikation. Även tidigare arbete med hjärntumörer och enkäter som speglar hälsorelaterad livskvalitet utgör en stark merit. Särskilt meriterande är erfarenhet av att arbeta med hälsoenkäter för patienter med hjärntumörer som framtagits av European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), till exempel genom uppvisande av tidigare forskningsaktivitet och vetenskaplig publikation(er). Erfarenhet av valideringsforskning och Nationella kvalitetsregistret för CNS-tumörer (inkluderande underliggande inrapporteringsformulär) är också önskvärda egenskaper hos sökande. Slutligen förutsätter projektet som viktig del en hög grad av förmåga att arbeta självständigt då arbetet till stor del planeras ske på distans. Goda kunskaper i svenska är ett krav.
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
- Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen.
- Ett CV.
- Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi
Löneplacering
