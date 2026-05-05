Doktorand i matematisk modellering och transportanalys
2026-05-05
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Den pågående energiomställningen innebär ökad elektrifiering av transporter, byggnader och industri, vilket ställer nya krav på energisystemets kapacitet och flexibilitet. För att förstå hur energisystemet påverkas krävs modeller som kan beskriva samspelet mellan människors vardagsaktiviteter, mobilitet och energianvändning.
Doktorandtjänsten är en del av forskningsprojektet "Energiomställning i vardagen - från vision till verklighet", som utvecklar modeller och metoder för att analysera hur människors vardagsliv, transportmönster och energianvändning påverkar lokala energisystem. Projektet genomförs i samarbete mellan Umeå universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Umeå kommun och Umeå Energi.
En central del av projektet är utvecklingen av en aktivitetsbaserad modell för Umeåregionen baserad på transportmodellen Scaper. Modellen simulerar individers aktivitets- och resmönster och gör det möjligt att analysera hur förändringar i beteenden, teknik och styrmedel påverkar transportsystem och energianvändning.
Doktoranden kommer att bidra till utvecklingen av modellen genom att integrera data om aktiviteter, transporter och energianvändning, utveckla och kalibrera modeller samt analysera scenarier kopplade till exempelvis elektrifiering av transporter, laddning av elfordon och förändrade aktivitetsmönster.
Arbetet sker i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö i nära samverkan med kommunala och regionala aktörer. Projektet syftar till att utveckla kunskap och modeller som kan användas som beslutsstöd och planeringsverktyg för hållbara energi- och transportsystem, och doktoranden kommer därmed att bidra till forskning med direkt relevans för samhällsplanering och energiomställning.
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet beräkningsmatematik och beräkningsstatistik.
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsmatematik och beräkningsstatistik krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng som bedöms tillhöra ämnet beräkningsmatematik och beräkningsstatistik (vilket innefattar datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt nära relaterade områden) varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Den sökande ska ha goda kunskaper inom statistik, dataanalys, maskininlärning och matematisk modellering samt goda programmeringskunskaper i Python, Matlab, C# eller motsvarande. Erfarenhet av beräkningsmetoder för modellering, simulering eller analys av data är ett krav, liksom kunskaper inom numeriska metoder, optimeringslära och operationsanalys. Den sökande ska ha god analytisk förmåga och ett intresse för matematisk modellering och simulering. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i svenska är starkt meriterande.
Erfarenhet av arbete med större datamängder är meriterande, liksom erfarenhet av aktivitetsbaserade transportmodeller eller agentbaserad simulering. Erfarenhet av transportmodellering, energisystemanalys eller geografiska informationssystem (GIS) är meriterande. Även tidigare erfarenhet av forskningsarbete, exempelvis genom examensarbete på avancerad nivå eller deltagande i forskningsprojekt, ses som en särskild merit.
Den sökande förväntas ta en aktiv roll i utvecklingen av doktorandprojektet och bidra till forskningsverksamheten vid institutionen. Den sökande bör vara motiverad, ha ett genuint intresse för metodutveckling och kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra. God samarbets- och kommunikationsförmåga samt ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt är av stor vikt.
Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet ("doktorandavtal umu"). Tillträde augusti 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 24 maj 2026. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format:
Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
Curriculum vitae.
Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
Kontaktinformation till minst två referenspersoner
Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Så ansöker du
