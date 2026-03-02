Doktorand i kulturvård
Uppsala universitet, Inst för arkeologi, antik historia och kulturvård / Högskolejobb / Gotland Visa alla högskolejobb i Gotland
2026-03-02
, Uppsala
Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård inbjuder studenter med en examen på avancerad nivå i kulturvård eller motsvarande att söka doktorandtjänst hos https://bws.
wallenberg.org/ med institutionen som värd för utbildningen.https://www.uu.se/institution/arkeologi-antik-historia-och-kulturvard
är en dynamisk och expansiv forskningsmiljö med runt hundra medarbetare som bedriver verksamhet både i Visby och i Uppsala. I miljön ingår sju huvudområden på grundnivå och avancerad nivå och institutionen erbjuder forskarutbildning i kulturvård, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi. Kulturvård finns i Visby, arkeologi finns i både Uppsala och Visby, och antikens kultur och samhällsliv och egyptologi finns i Uppsala.
Institutionen har en integrerad forskningskultur som inkluderar forskarskolan https://www.uu.se/campus/gotland/forskning/grass
i Visby och två excellenscentra i Uppsala. Kompetenser inom kulturvård inkluderar bl.a. hållbar förvaltning av kulturarv, byggnads- och miljörelaterad kulturvård, kulturarv och samhällssäkerhet, samt forskning om kulturarvets roll i social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Det är betydelsefull att denna profil i framtiden stärks med kompetenser inom preventiv konservering och samlingsförvaltning. Mer information om https://www.uu.se/institution/arkeologi-antik-historia-och-kulturvard/forskning/forskningsprojekt
finns på institutionens hemsida.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå genom anställning som doktorand omfattar fyra års nettostudier. Som doktorand förutsätts du bedriva forskarutbildning på heltid och inom ramen för densamma delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet. För vidare information, se https://www.uu.se/fakultet/historisk-filosofiska/utbildning/forskarutbildning/amnen-och-behorigheter.
Undervisning eller administrativ tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma enligt överenskommelse. Anställningen förlängs i motsvarande omfattning.
Sökande som antas till forskarutbildningen kommer att anställas som doktorand vid institutionen under fyra år på heltid. Lön enligt lokalt kollektivavtal om löner för doktorander. Doktorandanställda omfattas av de anställningsvillkor som gäller alla anställda vid Uppsala universitet gällande försäkringar, semester och rätt till föräldraledighet.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå inom huvudområdet kulturvård är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå inom kulturvård, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom kulturvård, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Övriga upplysningar om doktorandtjänsten
Observera att doktorandtjänsten endast kan tillsättas om den sökande erhåller finansiering från Berit Wallenbergs stiftelse. Stiftelsen finansierar forskning inom arkeologi och konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material. Den sökande ansvarar för att utforma forskningsplanen så att projektet tydligt faller inom något av stiftelsens beredningsområden (arkeologi eller konst) och svarar mot stiftelsens prioriteringar. Ansökningar som inte bedöms ha realistiska förutsättningar att konkurrera om finansiering från stiftelsen kommer inte att kunna nomineras av institutionen. Institutionsstyrelsen beslutar efter intern granskning vilka ansökningar institutionen kan stå värd för. Berit Wallenbergs stiftelse gör därefter det slutliga urvalet och fattar beslut om finansiering.Så ansöker du
Ansökan, som kan vara skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:
- introduktionsbrev (max 2 A4-sidor) som beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för att antas till forskarutbildning,
- sökandes CV där utbildningsgång framgår (max 2 A4-sidor),
- kontaktuppgifter till två referenspersoner,
- examensarbete på avancerad nivå (om ett sådant ingick i utbildningen) och eventuella publikationer,
- forskningsplan (max 10 A4-sidor), inkl. frågeställning, forskningsläge, material- och metodfrågor samt projektets relevans både mot vetenskapssamhället i allmänhet och forskningsfinansiären i synnerhet,
- kopior på examensbevis eller motsvarande som dokumenterar behörighet
Bedömningskriterier
Institutionsstyrelsen fattar beslut baserat på 1) forskningsplanens kvalitet, genomförbarhet och ämnets relevans; 2) den sökandes kvalifikationer för den tänkta forskningsuppgiften; 3) den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning generellt; 4) kvaliteten på den sökandes inlämnade examensarbete; 5) den sökandes förmåga att genomföra forskningsuppgiften inom satta tidsramar; 6) institutionens möjligheter att erbjuda kvalificerad handledning; 7) övriga publikationer och relevanta anställningar. I antagningsprocessen kommer ett urval av de sökande att inbjudas till en intervju.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2027-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby.
Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Karl-Johan Lindholm, mailto:prefekt@arkeologi.uu.se
, 018-471 20 81; studierektor för forskarutbildningen Michael Lindblom, mailto:michael.lindblom@antiken.uu.se
, 018-471 75 53.
Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2026, UFV-PA 2026/559.
