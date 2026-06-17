Doktorand i Konstruktionsmaterial
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2026-06-17
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom forskningsområdet additiv tillverkning och kompositmaterial med fokus på utveckling av nästa generations modulära drönarsystem. Projektet ingår i ett större forskningsprogram kring drönarsvärmar och system‐av‐system. Ditt arbete kommer särskilt att fokusera på 3D-printing av kompositer och relaterade tillverkningsprocesser, inklusive:
utveckling av additiva tillverkningsmetoder för kompositstrukturer (t.ex. fiberförstärkta polymerer)
integration av material, design och tillverkningsparametrar i digitala designflöden
framtagning av modulära komponenter för drönarplattformar
experimentell karakterisering av mekaniska och funktionella egenskaper
utveckling av processer för skalbar och distribuerad produktion
deltagande i prototyptillverkning, testning och validering av flygsystem
Arbetet sker i nära samarbete med forskare inom designoptimering, aerodynamik och sensorsystem.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom materialteknik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Meriterande är erfarenhet av:
additiv tillverkning (3D-printing)
kompositmaterial och tillverkningsprocesser (t.ex. OOA, filament winding, AM-kompositer)
experimentell mekanik och/eller materialkarakterisering
programmering och/eller optimeringsmetoder
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs. Vi söker dig som är analytisk, självständig och har god samarbetsförmåga. Du är nyfiken, strukturerad och intresserad av att arbeta i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Linköpings universitet (LiU) inom avdelningen Konstruktionsmaterial (KMAT), som är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). KMAT bedriver internationellt ledande forskning och utbildning inom avancerade konstruktionsmaterial, inklusive högtemperaturmaterial, additiv tillverkning och kompositer. Som doktorand blir du en del av en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med stark koppling till nationella och europeiska forskningsinitiativ, där experimentell, numerisk och databaserad materialutveckling integreras.
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 7 juli 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Biträdande professor
Svjetlana Stekovic svjetlana.stekovic@liu.se +4613286955 Jobbnummer
9969026