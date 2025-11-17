Doktorand i Kemiteknik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av verksamheten
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) bedriver ett brett spektrum av industriellt relevant forskning.
Verksamheten omfattar bland annat mejeriprocesser, bearbetning av växtbaserade alternativa proteiner, avancerad membranteknologi, förädlingsprocesser för biomassakonvertering samt rening av biofarmaceutiska produkter.
Tjänsten är ett gemensamt uppdrag mellan Membrangruppen och Mejerigruppen vid Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap. Mejerigruppen arbetar med teknologiska och processtekniska aspekter på mjölk och mjölksystem, med huvudsakliga forskningsområden inom mjölkkvalitet och genomik, sammansättning och struktur hos mjölk och mejeriprodukter, mejeriprocesser samt nutrition och hälsa.
Membrangruppen är den mest etablerade forskningsgruppen inom membranteknik i Sverige och har, med MemLab - centrum för industriell forskning och utveckling av membranprocesser - en utmärkt infrastruktur för att utveckla och optimera membranprocesser från labb- till pilotskala.
Projektet är en del av Horizon Europe MSCA Doctoral Networks 2024 UP2MEM - Materials UP-cycling TO fabricate advanced MEMbrane technologies for water and food industries: towards zero waste and a circular economy.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se. https://www.lth.se/forskning/forskarutbildning
Ämnes- och projektbeskrivning
Du kommer att ingå i ett projekt med det övergripande målet att utveckla och optimera strategier för membranfiltrering för koncentrering av mejeriprocesströmmar, med särskilt fokus på valorisering av vassleprotein. Arbetet innefattar att identifiera den optimala övergångspunkten mellan membranfiltrering, indunstning och spraytorkning för att minimera energiförbrukningen samtidigt som produktkvaliteten bibehålls. Projektet syftar även till att utöka det koncentrationsintervall som kan uppnås genom membranprocesser, vilket minskar beroendet av termiska metoder. Utöver processoptimering kommer projektet att utforska nya modulkonstruktioner med hjälp av simuleringar baserade på beräkningsströmningsdynamik (CFD) och avancerade tillverkningstekniker såsom 3D-printing. Dessa innovationer syftar till att förbättra masstransporten, minska membranfouling och öka energieffektiviteten. Det långsiktiga målet är att utveckla nästa generations membransystem anpassade till mejeriindustrins specifika behov.
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser. Som en del av projektet kommer du att delta i utbyten på totalt 18 månader hos Alfa Laval (Danmark), NOVA University i Lissabon (Portugal) och Arla Foods Ingredients (Danmark). Projektet innefattar också veckolånga doktorandkurser i olika EU-länder, ungefär två kurser om året. Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
