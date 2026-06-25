Doktorand i informationssystem
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Är du redo att ta nästa steg i din akademiska resa? Som doktorand hos oss får du arbeta nära ledande forskare i en stark och internationell forskningsmiljö, med tillgång till avancerad labbutrustning och goda finansieringsmöjligheter. Du erbjuds en trygg anställning, handledning av hög kvalitet och utrymme att växa, både som forskare och som person.
Här har du möjligheten att tillhöra en innovativ forskningsmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar – att stödja och förstå den digitala transformationen i företag och samhälle. Vid forskargruppen för informationssystem vid Luleå tekniska universitet har vi behov av att anställa en doktorand i informationssystem med fokus på deltagardesign och Living Labs. Forskargruppen för informationssystem är en del av avdelningen för digitala tjänster och system, som även inkluderar Centrum för distansöverbryggande teknologier och Centrum för säkerhet i samhället och kritisk infrastruktur. Avdelningen består av cirka 35 anställda, inklusive forskare, lärare och projektledare.
Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.
Projektbeskrivning
Som doktorand kommer du vara en del av forskarteamet i projektet Byars Resilienta Digitala Transformation (BraDT), med fokus på uppgifter relaterade till att befästa Norrbottens regionala digitala serviceekosystem (RDSE) bland dess aktörer. Arbetet bedrivs utifrån ett sociotekniskt perspektiv på digital transformation.
Projektuppgifterna är specifikt kopplade till:
- Living Labs som innovationsprocess, där byar, mikroföretag, civilsamhälle, kommuner/myndigheter och forskning gemensamt utvecklar, testar och förvaltar digitala lösningar i verkliga vardags- och krissituationer.
- Bygdeförankrad förvaltning av digitala tjänster och system, med fokus på lokalt ägarskap, långsiktig hållbarhet och institutionell förankring i Norrbottens RDSE.
- Självorganisering i bygder, där digitala och mobila tjänster fungerar som katalysatorer för lokala initiativ, delaktighet och resiliens.
- Digital social jämlikhet, med särskilt fokus på kvinnliga byaaktiva företagare och lokala/regionala stödstrukturer för jämlik digital utveckling.
- Nyttjande av digitala tjänster som initiativ för digital delaktighet, trygghet och beredskap, bland annat genom utveckling av bokbussar till DigidelCenter.
Projektets tillämpningsområden inkluderar digital serviceutveckling för landsbygder, social hållbarhet och hållbara innovationsmiljöer i glesbefolkade områden. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att bedriva forskning inom området digital transformation i landsbygder, med särskilt fokus på Living Labs- och implementeringsforskning och deras roll i regionala digitala serviceekosystem. Du kommer att bedriva forskningsaktiviteter inom både teoretiska och tillämpade områden. Forskningsområdet är i grunden sociotekniskt, vilket innebär att du behöver förstå både tekniska aspekter samt mänskliga och organisatoriska dimensioner. Inom ramen för projektet finns möjlighet att, i dialog med handledarna, utveckla en egen forskningsprofil inom projektets övergripande forskningsområde. Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom informationssystem eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och erfarenhet inom kvalitativ och kvantitativ forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.
Vi söker engagerade personer som har:
- Ett intresse för forskning och innovation.
- En gedigen utbildningsbakgrund, exempelvis en masterexamen i informationssystem eller relaterade områden. Alternativt ha fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 poäng.
- Intresse för samhälls- och humanvetenskapliga aspekter av informationssystem.
- God kommunikationsförmåga för att tydligt och övertygande förmedla komplexa idéer.
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Filosofisk-fakultetsnamnd
Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Bitr professor tillika ämnesföreträdare Christine Grosse 0920-49 1992, christine.grosse@ltu.se
Universitetslektor Johanna Lindberg 0920-49 1630, johanna.lindberg@ltu.se Facklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Ansökan ska innehålla följande:
1. CV
2. Examensbevis och betygsutdrag (på engelska eller svenska)
3. Masteruppsats i PDF-format samt publikationer (ej ett måste)
4. En motivering (max en hel A4-sida)
5. Två rekommendationsbrev.
6. Två referenser med kontaktinformation (namn, anknytning och e-post)
Sista dag att ansöka är 15 augusti, 2026
Referensnummer: 3886-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3886-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se
Luleå tekniska universitet (visa karta
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971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
9979113