Doktorand i informatik

Örebro universitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Örebro2020-06-11Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Informatik vid Handelshögskolan med utbildningsstart HT 2020.Informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och användning av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Ämnets studieobjekt kallas Informationssystem i överensstämmelse med det internationella forskningsområdet Information Systems. Vid Örebro universitet studeras dessa företeelser inom flera applikationsområden såsom eHälsa, Electronic Government, ICT for development (ICT4D), Informationssäkerhet, IT och lärande och Systemutvecklingsmetoder.Inriktningen för denna utbildningsplats är ledning och styrning av informationssäkerhet med särskilt fokus på användares säkerhetsbeteenden i relation till informationssäkerhetspolicies och riktlinjer. Detta då det är här vårt ämne har sitt huvudsakliga forskningsfokus. Vi välkomnar särskilt sökande som har erfarenhet av att bedriva forskning baserat på både kvantitativa och kvalitativa metoder.InformationInformation om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i "Mall för doktorandansökan".Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Annika Andersson, annika.andersson@oru.se och forskarutbildningsadministratör Sofia Torgå, Sofia.Torga@oru.se Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.UtbildningenUtbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.DoktorandanställningenTill utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är (27.500) kr per månad.Behörighet och urvalFör att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.Grundläggande behörighetGrundläggande behörighet har den som:har avlagt examen på avancerad nivå, ellerhar fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, ellerpå något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaperÄven den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.Särskild behörighetFör särskild behörighet till ämnet krävs (godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, i informatik.Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.Tillgodogörande av utbildningSökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in.UrvalUrval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (se universitetets urvalsföreskrifter, bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet). Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.Anmälan till utbildningen och doktorandanställningenDu gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:Blanketten "anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå"CVIntyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevisExamensarbete (självständigt arbete)Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och kravIntressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-3 sidor).Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Sista ansökningsdag är 29 juni 2020.