Doktorand i industriell miljöteknik
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2026-06-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand i industriell miljöteknik till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att bedriva forskning inom produkt- och tjänstedesign för hållbarhet. Projektet är inriktat på att utveckla kunskap om hur design för hållbarhet kan integrera livscykelkostnad, värdeskapande och värdebevarande processer, såsom reparation och återtillverkning. Forskningen syftar till att bidra med ny vetenskapligt förankrad kunskap som samtidigt är relevant och användbar i industriella tillämpningar.
Som doktorand kommer du att vara en del av ett europeiskt akademiskt nätverk inom ekodesign, en europeisk forsknings- och utbildningssatsning. Nätverket syftar till att vidareutveckla metoder inom ekodesign och tillverkningsstrategier som möjliggör cirkulär ekonomi i industriell skala, i linje med europeiska mål för hållbarhet och resurseffektivitet. I anställningen ingår möjligheter till externa vistelser hos företag samt deltagande i europeiska forskarskolor tillsammans med andra doktorander inom nätverket.
Forskningsområdet produkt- och tjänstedesign för hållbarhet har utvecklats under flera decennier, men det finns fortfarande viktiga vetenskapliga frågor att besvara. Projektets mål är att flytta fram forskningsfronten inom design för hållbarhet genom att integrera livscykelkostnad och värdeskapande med värdebevarande processer, såsom reparation och återtillverkning. Resultatet förväntas bli ny kunskap som är vetenskapligt grundad och samtidigt tillämpbar i industriella sammanhang.
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.Kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom maskinteknik, industriell ekonomi eller annat närliggande område, eller har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Du får inte redan ha avlagt doktorsexamen.
Du har praktisk erfarenhet av forskning inom design för hållbarhet.
Du har mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande men inget krav. Arbetsspråket kommer att vara engelska.
Du har ett starkt intresse för att utveckla kunskap inom design för hållbarhet som både är vetenskapligt förankrad och användbar i industrin.
Du är starkt motiverad att genomföra forskarutbildning, har god samarbetsförmåga och är vetenskapligt nyfiken och öppen.
Eftersom anställningen ingår i ett internationellt nätverk gäller en mobilitetsregel: vid rekryteringstillfället får du inte ha varit bosatt eller haft din huvudsakliga verksamhet (arbete eller studier) i Sverige under mer än 12 månader under de 36 månader som omedelbart föregår den 1 oktober 2026.
Din arbetsplats
Avdelningen för industriell miljöteknik (MILJÖ) är en internationellt välrenommerad tvärvetenskaplig forskningsmiljö som etablerades för cirka 40 år sedan. Idag består avdelningen av omkring 40 medarbetare med bakgrund inom en rad olika vetenskapliga områden, länder och kulturer. Vår verksamhet utgår från att miljöutmaningar är en viktig drivkraft för utvecklingen av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer. Genom forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället bidrar vi till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet.
Du kommer att vara verksam vid avdelningen för industriell miljöteknik (MILJÖ), inom enheten Products Services Innovation (PSI).
Läs mer om vår arbetsplats https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Vid särskilda skäl kan förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde sker enligt överenskommelse, dock senast den 1 januari 2027 och först efter att ett formellt avtal för det europeiska nätverket har undertecknats.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 juni 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Rekryteringen genomförs i samordning inom det europeiska nätverket. Nätverket följer den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare, vilket innebär en transparent och rättvis urvalsprocess. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Vid bedömningen av de sökande tillämpar vi en bred meritvärdering där vi värdesätter såväl akademiska meriter som samarbetsförmåga, tvärvetenskaplig förståelse och andra relevanta kompetenser.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Elin Bergfeldt elin.bergfeldt@liu.se +4613284403 Jobbnummer
9952214