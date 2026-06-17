Doktorand i fysik
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-17
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se
) är en del av Fysiska institutionen och har fler än 40 anställda. Forskningen fokuserar på experimentella studier av materials elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper. Divisionen utvecklar en ny verksamhet med inriktning på magnetiska egenskaper.
Vid divisionen använder och utvecklar vi ett brett spektrum av både stora anläggningsbaserade och laboratoriebaserade tekniker. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet inom områdena strålrör (beamlines), experimentstationer, tekniker för synkrotronljus samt acceleratorsystem.
MAX IV (www.maxiv.lu.se/) är ett nationellt storskaligt forskningslaboratorium som drivs av Lunds universitet och ligger på cykelavstånd från Fysiska institutionen. Det erbjuder forskare från Sverige och övriga världen tillgång till en av de mest briljanta synkrotronljuskällorna samt instrumentering för forskning inom områden såsom materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknik.
För mer information om huvudhandledaren av projektet hänvisas till: http://www.sljus.lu.se/jesper-wallentin/
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid den naturvetenskapliga fakulteten på naturvetenskap.se.
Nanofokuserad röntgendiffraktion för ferroelektrisk domändynamik
Projektet kommer utveckla nanofokuserad röntgendiffraktion (XRD) för att avbilda domändynamik i ferroelektriska material. Dessa material har domäner med parallel elektrisk polarisation, på liknande sätt som magnetiska domäner i ferromagnetiska material. Ferroelektriska material används och utvecklas för en rad tillämpningar, såsom minnen och beräkningar. De ferroelektriska egenskaperna styrs till hög grad av dynamiken hos domänerna, som har en storlek från tiotals nanometer till några mikrometer.
De senaste åren har den spatiella upplösningen på nanofokuserad röntgendiffraktion blivit tillräckligt bra för att kunna avbilda individuella domäner, vilket ger unika möjligheter för att studera deras dynamik under tex switching. Strålröret NanoMAX vid MAX IV, världens första fjärde generationens synkrotron, erbjuder en unik kombination av högt flux och spatiell upplösning med utmärkta möjligheter för in situ-studier.
Denna tjänst är del i ett samarbete med två tyska institut: Max Born i Berlin och Universitet i Mainz. Det är även del i ett samarbete mellan NanoLund, divisionen för synkrotronljusfysik (SRR) och NanoMAX. Doktoranden kommer samarbeta med olika grupper som syntetiserar ferroelektriska material och komponenter. I synnerhet kommer doktoranden att utveckla metoder och instrumentering för att in situ-avbildning av ferroelektriska och ferromagnetiska domäner under switchning.
Allmän studieplan för forskarutbildningPubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, som till största delen består av att skriva en doktorsavhandling.
Ditt doktorandprojekt kombinerar utveckling av experimentuppställningar, synkrotronljusmätningar och dataanalys och omfattar följande:
Design och testning av ett nytt system för elektriska mätningar och uppvärmning vid NanoMax-strålröret
Synkrotronljusexperiment vid MAX IV och andra internationella synkrotroner
Analys av stora datamängder med hjälp av AI och beräkningskluster
Förutom studierna får maximalt 20 % av arbetstiden ägnas åt undervisning och annat institutionsarbete.
För mer information om tjänsten, följ länken: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:944284/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen Kontakt
OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli st@st.lu.se 046-2229362 Jobbnummer
9967924