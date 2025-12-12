Doktorand i farmaceutisk vetenskap
2025-12-12
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.
Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://uu.se/farmbiohttps://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet. Vill du forska inom metodutveckling av analytiska instrument med fokus på automation och maskininlärningsstödd dataanalys med applikationer inom cellbiologi?
Forskningsområde
Projektet fokuserar på att utveckla och använda separationstekniken elektrofores för att identifiera hur proteiner från biologisk vävnad interagerar med varandra. Vi utvecklar och tillämpar nya separationsmetoder och instrumentering för att kartlägga biologiska cellers interna mekanismer, samt hur läkemedel och sjukdomstillstånd påverkar dessa.
Doktoranden kommer att utveckla en ny provberedningsteknik inom proteomik för att studera proteinkomplex. Detta kommer ske genom att konstruera och programmera ny utrustning med kiselkapillärer, högspänningsaggregat, 3D-motorer och laserdioder för att i sin tur kopplas till masspektrometri.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att ansvara för utvecklingen av ny separationsinstrumentering och analysmetoder understödda av maskininlärning. Målet är att kombinera separationer av proteinkomplex som sekvensvis utsätts för värmepulser från infraröd laser, följt av analys med masspektrometri. Metoden kommer användas för att identifiera de varianter av proteiner som uppstår i biologisk vävnad via posttranslationella modifikationer, samt vilka av dessa varianter som kan ingå i proteinkomplex. Doktoranden kommer att utforma, genomföra och analysera experiment som syftar till att förstå hur dessa proteinkomplex påverkas av läkemedelsbehandlingar. Doktoranden kommer även att ansvara för att skriva vetenskapliga manuskript, presentera forskningsresultat vid interna möten och internationella konferenser samt aktivt delta i samarbeten med andra experimentella och teoretiska grupper.
Behörighetskrav
För att uppfylla behörighetskraven till forskarutbildning ska du ha:
- Avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, kemi, biologi (eller relaterat ämne) fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- Personliga egenskaper som krävs för att fullt ut kunna utföra de uppgifter som ingår i anställningen.
- Goda kunskaper i engelska avseende tal och skrift.
Mer information om behörighetskraven finns https://www.uu.se/medarbetare/vetenskapsomrade/medicin-och-farmaci/utbildning-och-undervisning/utbildning-pa-forskarniva
Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.
Urvalet baseras på ovanstående kvalifikationer, betyg i relevanta kurser, kursernas relevans för forskningsområdet, tidigare erfarenhet av arbete och forskning inom området som beskrivs ovan. En integrerad bedömning görs för att anställa den bäst lämpade kandidaten som kan lyckas med forskarutbildningen och bidra till en positiv utveckling av forskningsprogrammet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom analytisk förmåga, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga. För anställning som forskarstuderande krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där den sökandes förmåga att framgångsrikt slutföra forskarutbildningen kommer att vara avgörande.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Mycket goda kunskaper inom programmering, CAD, konstruktion, automation och separationstekniker är meriterande, liksom tidigare praktisk erfarenhet av masspektrometri.
- Erfarenhet av analys av stora datamängder samt simuleringar är en fördel, men inte nödvändigtvis ett krav.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.
För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Erik Jansson, mailto:erik.jansson@uu.se
, phone +46 18 471 4446
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren, e-post mailto:marina.ronngren@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2026, UFV-PA 2025/3881
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
