Doktorand i datavetenskapens didaktik
2026-02-02
Vill du forska om digital arbetsmiljö i skolan, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand i forskarskolan LärA-AI vid Uppsala universitet.
Du kommer att vara en av nio doktorander i forskarskolan LärA-AI (Läraryrkets Arbetsmiljö i en AI-transformerad skola). Forskarskolans fokus ligger på att undersöka hur generativ artificiell intelligens (GenAI) påverkar lärares arbetsmiljö och yrkesroll. När GenAI-system används i planering, bedömning och beslutsfattande förändras både lärares arbetsuppgifter och hur arbetet upplevs. Samtidigt visar forskning att många lärare redan har en pressad arbetssituation med hög belastning och ökade administrativa krav. Därför behövs ny kunskap om hur GenAI påverkar arbetsvillkor, ansvar och kompetensbehov.
Arbetsuppgifter
Den här tjänsten är knuten till forskarskolans första tema: AI:s påverkan på undervisningens innehåll och organisering. Ditt fokus kommer att ligga på att undersöka lärares användning av olika didaktiska digitala resurser för att utveckla och implementera innovativa AI-integrerade pedagogiska strategier. Detta ämne kommer att bidra till att utveckla och stärka pedagogiska metoder för att använda AI-verktyg och digitala resurser i klassrummet. Utöver datorer inkluderar digitala resurser fysiska datorenheter som Arduino, micro:bit, sensorer och robotbyggsatser. En central fråga i din forskning kommer att vara hur dessa didaktiska digitala resurser och AI-verktyg formar lärares praktik, klassrumsinteraktioner och materialkonfigurationer.
Du kommer främst att samarbeta med två andra doktorander i detta tema, men alla tre teman kommer att vara nära integrerade för att etablera en holistisk förståelse för hur AI-utvecklingen påverkar lärarnas arbetsmiljö och yrkesroll. Du förväntas aktivt delta i forskarskolans gemensamma aktiviteter, såsom kurser, seminarier, workshops och internationella sommarskolor, samt bidra till forskningsmiljön genom gemensamma diskussioner och samarbete.
Du kommer främst att ägna dig åt din egen forskarutbildning inom ramen för forskarskolan. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).
Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
- avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap, informationsteknologi, utbildning, pedagogik, arbetsvetenskap eller annat ämnesområde relevant för tjänsten, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (7 kap. 39 § HF). För särskild behörighet, se https://www.uu.se/medarbetare/fakultet/teknisk-naturvetenskapliga/utbildning-och-undervisning/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-studieplaner/amnen/datavetenskap-med-inriktning-mot-datavetenskapens-didaktik.
Därutöver krävs:
- Mycket god skriftlig förmåga, med dokumenterad förmåga att formulera och strukturera akademiska texter på engelska.
- Starka analytiska, problemlösnings och kommunikationsfärdigheter.
- Förmåga att arbeta, såväl självständigt som i grupp, i tvärvetenskapliga och mångkulturella sammanhang.
- Hög motivation och god arbetskapacitet, med förmåga att arbeta målmedvetet och uthålligt med komplexa forskningsuppgifter.
- Intresse för pedagogisk innovation och teknikens roll i lärande.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning (t.ex. litteraturöversikter, kvalitativ eller kvantitativ datainsamling/analys).
- Erfarenhet av användning av digitala resurser, speciellt i undervisningssyfte.
- God förståelse för AI-koncept, verktyg och tillämpningar inom utbildning.
- Undervisningserfarenhet.
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, då datainsamling, analys och samverkan sker i en svenskspråkig kontext.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Calkin Suero Montero, telefon: +46 18 4715447, mejladress: calkin.suero.montero@it.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2026, UFV-PA 2026/297.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
