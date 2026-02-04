Doktorand i datavetenskap vid Karlstads universitet
2026-02-04
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika.
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap.
Doktorandanställning utlyses inom ramen för forskningsgruppen Privacy & Security (PriSec) vid Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Forskningen som bedrivs inom PriSec fokuserar på integritetsfrämjande tekniker (PETs), nätverkssäkerhet samt användarvänlig säkerhet och integritet.
Som doktorand kommer du att vara en del av Cybercampus Sveriges nya forskarskola (Om Cybercampus forskarskola) och arbeta med ett doktorandprojekt i nära samarbete med forskare från Jönköping University som kommer att bidra som biträdande handledare med sina kompletterande tvärvetenskapliga perspektiv och sin expertis inom användbar säkerhet och integritetsforskning samt inom människa-datorinteraktion (HCI) och artificiell intelligens (AI)/robotik.
Det aktuella doktorandprojektet heter "Towards Privacy-Compliant and Trustworthy AI-Powered Social Robots". Projektet kommer att undersöka integritetsrisker och andra utmaningar kopplade till principer för tillförlitlig AI vid användning av sociala robotar i hemmet och inom institutioner, samt identifiera lämpliga åtgärder för att hantera integritets- och säkerhetsrisker. Projektet kommer dessutom att utforska nya användbara former av interaktionskoncept och gränssnitt mellan människor och sociala robotar för att kommunicera integritetsinformation, inhämta samtycke eller möjliggöra utövande av användarens rättigheter i relation till sociala robotar, med hänsyn till olika aktörers behov, preferenser och rättigheter. Projektet tillämpar ett människocentrerat perspektiv, och som doktorand kommer du att få möjlighet att samarbeta tvärvetenskapligt med forskare från andra ämnen.
Anknytning till Cybercampus Sverige och forskarskolan
Doktorandtjänsten är en del av Cybercampus forskarskola som är den första nationella svenska forskarskolan inom cybersäkerhet med 15 doktorandplatser för att stärka den nationella forskningen och kompetensen inom cybersäkerhet. Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag i hela Sverige med målet att stärka forskning, utbildning och innovation inom cybersäkerhet. Satsningen syftar till att bemöta befintliga och framtida cybersäkerhetsutmaningar som samhällsviktig infrastruktur, näringsliv och samhället i stort står inför, och ger stöd åt tvärvetenskaplig och gemensam forskning som involverar mer än en Cybercampus-partner. Som en del av Cybercampus forskarskola förväntas du aktivt engagera dig i den bredare forskargemenskapen inom cybersäkerhet i Sverige, bidra till gemensamma forskningsaktiviteter och delta i gemensamma evenemang, workshops och utbildningstillfällen som organiseras inom Cybercampus Sverige.
Som doktorand kommer du i huvudsak att vara baserad vid Karlstads universitet, men för att stödja samarbetet förväntas du även genomföra längre forskningsvistelser vid Jönköping University och göra regelbundna besök vid Cybercampus Sverige i Stockholm. Upplägget ger tillgång till en utökad nationell forskningsmiljö inom cybersäkerhet och främjar ett bredare forskningsperspektiv genom forskningsvistelser och deltagande i Cybercampus Sveriges gemensamma forsknings- och utbildningsaktiviteter inom forskarskolan.
Doktorandprojektet samfinansieras av Cybercampus Sverige och inkluderar medel för längre forskningsvistelser och resor.
Video om tjänsten: https://kauplay.kau.se/media/t/0_ch1torqj
Vi söker dig med stort engagemang som vill driva den senaste tekniken framåt tillsammans med oss!
Sista dag att ansöka är 16 mars 2026
Ange referensnummer: REK2025/247
För fullständig annons med arbetsuppgifter, behörighetskrav, bedömningsgrunder och vad din ansökan ska innehålla se annonslänken.
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Stefan Alfredsson stefan.alfredsson@kau.se +46547001668 Jobbnummer
