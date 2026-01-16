Doktorand i datavetenskap med inriktning mot datorsäkerhet
2026-01-16
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Till vår institution, som bedriver forskning på högsta internationella nivå och tillhandahåller ett flertal högkvalitativa utbildningsprogram, söker vi nu en doktorand med inriktning mot datorsäkerhet.
Institutionen för datavetenskap har haft en expansiv tillväxt under de senaste åren. Att skapa en inkluderande forskningsmiljö där medarbetare har en hög delaktighet är en viktig faktor i vår hållbara utveckling. Vår institution består av en diversifierad grupp människor från olika nationaliteter, bakgrunder och fält. Som doktorand hos oss har du tillgång till stöd för din karriärutveckling, nätverk, administrativ och teknisk support samt goda anställningsvillkor. För mer information besök Institutionen för datavetenskap
Projektbeskrivning
Våra samhällen är beroende av datorsystem och mjukvarustackar. Tyvärr innehåller mjukvarusystem buggar och sårbarheter som kan utnyttjas av illvilliga aktörer. Detta projekt kommer att genomföras i gruppen Software Engineering and Security (SES). Studenten kommer att göra en djupgående undersökning av en typ av sårbarheter och utforma statiska och/eller dynamiska metoder för att upptäcka dem i koden eller förhindra att de exekveras vid körning. Fokus kommer att ligga på en fuzzing-metod i en Java/Android-miljö.
Nyckelord för detta projekt: kodanalys, statisk analys, reverse engineering, försvarsmekanismer, sårbarhetsdetektering, tekniker för att mildra utnyttjande, skalbarhet, mjukvarusystem, mjukvarukvalitet, skadlig programvara, datasäkerhet, fuzzing, mjukvarutestning.
Projektet finansieras av WASP:
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org
Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller som är direkt relevanta för den aktuella specialiseringen.
Kandidaterna förväntas ha ett genuint intresse för datasäkerhet, mycket goda kunskaper i programmering (t.ex. C, Java eller Python) och en djupgående förståelse för datorsystem (assemblerkod, kompilatorer). Viktiga personliga egenskaper är förmågan att arbeta i team, kommunicera med kollegor, vara disciplinerad, nyfiken och kreativ.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.
Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Förväntat startdatum är 1 April 2026 eller enligt överenskommelse.
En fullständig ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
Curriculum Vitae (CV)
Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns
Kopior av examensbevis eller motsvarande
Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska vara inkommen senast 15 Februari, 2026.
Institutionen för datavetenskap värdesätter diversitet. Vi välkomnar därför i synnerhet kvinnor och personer utanför det binära genussystemet som sökande.
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta Prof. Alexandre Bartel (alexandre.bartel@cs.umu.se
).
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
