Doktorand i datavetenskap med fokus på sensorfusion för multitask-lärande
2026-02-13
Beskrivning av verksamheten
Avdelningen RSS (Robotik och Semantiska System) bildas av flera tätt samarbetande forskargrupper som bedriver forskning och utbildning inom robotik och AI, intelligenta autonoma system, robotinlärning, maskininlärning, människa-robot-interaktion och språkbehandling.
Avdelningen driver tillsammans med institutionen för reglerteknik RobotLab LTH, ett laboratorium med ett flertal olika typer av robotar och besläktade system, från små drönare till klassiska industriella robotarmar. Forskning bedrivs även, och då mycket i samarbete med andra nationella och internationella kollegor och partners, inom områden som självkörande bilar eller sjöfartyg.
Det övergripande målet för forskarna i avdelningen är att skapa intelligenta autonoma (robot)system, dvs förse de olika typer av robotsystem med färdigheter och kunskap som möjliggör ett smidigare samarbete med människor i olika sammanhang. Avdelningen omfattar i dagsläget ca 20 anställda, varav ca 10 doktorander, vilket gör RSS till en av de större avdelningar inom institutionen för datavetenskap.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Doktorandprojektet ligger inom området sensorfusion för multitaskinlärning och kommer att handledas av docent Eren E. Aksoy. Projektet kommer vara en del i ett gemensamt projekt med en forskargrupp på Linköpings universitet (ledd av docent Gustaf Hendeby).
Projektet syftar till att utveckla ett multimodalt ramverk för multitaskinlärning för tillförlitlig situationsmedvetenhet hos robotar i ogynnsamma miljöförhållanden. Forskarutbildningsämnet för doktorandprojektet på Lunds universitet är datavetenskap. Forskningen fokuserar på att utveckla avancerade AI-metoder för multimodal sensorfusion (t.ex. 2D RGB-bilder och 3D-punktmoln) för att gemensamt optimera kompletterande nedströms perceptionsuppgifter, såsom objektdetektering och semantisk segmentering.
Vi letar efter en person med entusiasm för det praktiska arbetet inom robotiken, som dock är baserad på teoretiska underlag inom AI och maskininlärning, som har goda teoretiska och matematiska kunskaper och som är mån att främja arbetet med nästa generationens robotsystem som kan lära sig flera perceptionsuppgifter med hjälp av olika sensormodaliteter.
Publicering sdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som också deltagande i forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden). Anställningstiden förlängs då med motsvarande tid.
Doktorandanställningen omfattar även resor, t ex till konferenser eller för projektmöten inom samarbetet med partnergruppen i Linköping. Det förutsätts även att du deltar aktivt i ELLIIT:s årliga workshop.
Mer om ELLIITs årliga workshop på elliit.se
Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:903830/
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
