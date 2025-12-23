Doktorand i datavetenskap med fokus på interaktion med multi-agent-system
Beskrivning av verksamheten
Avdelningen RSS (Robotik och Semantiska System) bildas av flera tätt samarbetande forskargrupper som bedriver forskning och utbildning inom robotik och AI, intelligenta autonoma system, robotinlärning, maskininlärning, människa-robot-interaktion och språkbehandling.
Avdelningen driver tillsammans med institutionen för reglerteknik RobotLab LTH, ett laboratorium med ett flertal olika typer av robotar och besläktade system, från små drönare till klassiska industriella robotarmar. Forskning bedrivs även, och då mycket i samarbete med andra nationella och internationella kollegor och partners, inom områden som självkörande bilar eller sjöfartyg.
Det övergripande målet för forskarna i avdelningen är att skapa intelligenta autonoma (robot)system, dvs förse de olika typer av robotsystem med färdigheter och kunskap som möjliggör ett smidigare samarbete med människor i olika sammanhang. Avdelningen omfattar i dagsläget ca 20 anställda, varav ca 10 doktorander, vilket gör RSS till en av de större avdelningar inom institutionen för datavetenskap.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Doktorandprojektet ligger inom området Människa-Robot-Interaktion och kommer handledas av docent Elin A. Topp. Projektet kommer vara en del i ett gemensamt projekt med en forskargrupp på Linköpings universitet (ledd av Fredrik Heintz). Projektet avser agent-baserad, multi-robot-interaktion inom säkerhetsrelevanta tillämpningar (public safety / search and rescue), där så kallad blandad initiativ (mixed-initiative) kommer spela en avgörande roll (se även https://elliit.se/project/an-agentic-approach-to-mixed-initiative-multi-robot-interaction-for-public-safety-applications/).
Forskarutbildningsämnet för doktorandprojektet på Lunds universitet är datavetenskap, dvs fokus kommer ligga på de datavetenskapliga aspekter av ett sammanhållet system som kan hantera den komplexa kontexten av interaktionen mellan en människa och ett större antal olika robotsystem för att stödja människan i att styra systemet och behålla överblicken.
Vi letar efter en person med entusiasm för det praktiska arbetet inom robotiken, som dock är baserad på teoretiska underlag inom AI och maskininlärning, som har goda teoretiska och matematiska kunskaper och som är mån att främja arbetet med nästa generationens robotsystem som kan lära sig av och samarbeta med människor.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som också deltagande i forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden). Anställningstiden förlängs då med motsvarande tid.
Doktorandanställningen omfattar även resor, t ex till konferenser eller för projektmöten inom samarbetet med partnergruppen i Linköping. Det förutsätts även att du deltar aktivt i ELLIIT:s årliga workshop (elliit.se/news-and-events/elliit-workshop).
Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
avlagd examen på avancerad nivå eller
fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för forskarutbildningsämnet datavetenskap uppfyller du som har:
minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:889117/
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet.
