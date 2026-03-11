Doktorand i datavetenskap med fokus på datorgrafik
2026-03-11
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är inom Grafikgruppen (graphics.
cs.lth.se), som är en del av Institutionen för datavetenskap. Grafikgruppen har en lång historia av internationellt erkänd forskning inom områdena Realtidsrendering, Graphics Hardware och Ray Tracing. Gruppen har samarbeten både internationellt och lokalt, med både industri och universitet, i synnerhet ett mångårigt samarbete med Nvidia Graphics Research-gruppen i Lund.
Institutionen för datavetenskap har ett brett utbud av forskning som spänner över empirisk forskning inom mjukvaruteknik, mjukvaruutveckling inom programmeringsspråk och verktyg, artificiell intelligens, robotik, naturlig språkbehandling, inbyggda system och teoretisk datavetenskap.https://fileadmin.cs.lth.se/graphics/
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.https://www.lth.se/forskning/forskarutbildning/.
Ämnesbeskrivning
Detta projekt syftar till att utveckla nya algoritmer för neural rendering för datorgrafik och realtidsrendering. Genom att använda ANN, kodade för hög prestanda på GPU:er från olika leverantörer, strävar vi efter att skapa nya tekniker för global belysning och materialmodeller. Ämnet arbetar med GPU-programmering med hjälp av grafik-API:er och programmeringsspråk för neurala acceleratorer. Detta projekt är en del av ELLIIT Excellence Center.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser. I arbetsuppgifterna ingår det även i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20 % av arbetstiden).
Arbetsuppgifterna innefattar:
- forskning inom ämnesområdet
- undervisning på avancerad nivå och forskarnivå
- samverkan med industrin
Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har:
- avlagd examen på avancerad nivå eller
- fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:
- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik
Övriga krav
För att tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen krävs även:
- god förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
- god samarbetsförmåga
- goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- erfarenhet av C/C++ och GPU programmering (CUDA, DX, Vulkan)
Meriterande
För den aktuella forskarutbildningen är följande meriterande:
- erfarenhet av Real-Time Rendering
- erfarenhet av Deep Learning
- kännedom om nutida forskning inom datorgrafik.
Vi erbjuder
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2026-12-15. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/utbildning-pa-forskarniva/anstallningsvillkor-doktorander
Så här söker du
Ansökan bör/ska skrivas på engelska och till din ansökan ska du bifoga:
- CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av utbildningsplatsen/anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
- Kopior på utfärdade studieintyg och/eller examensbevis. Dessa ska styrka din grundläggande och särskilda behörighet till forskarutbildningsämnet och visa att du har de ämneskunskaper som krävs för forskarutbildningsprojektet.
- Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
