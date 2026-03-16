Doktorand i datavetenskap inriktning 6G mobila system
Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2026-03-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap i Karlstad
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap vid institutionen för matematik och datavetenskap.
Som doktorand kommer du att bidra till forskning med hög samhällelig och industriell relevans och bli en del av universitetets strategiska satsning på forskarutbildning, inom en doktorandtjänst inriktad på mobila 6G-system med fokus på storskalig sakernas internet (IoT). Samtidigt som implementeringen av 5G fortfarande pågår har forsknings- och standardiseringsarbetet skiftat mot utformningen av 6G-system, som syftar till att ge inbyggt stöd för massiv, heterogen och intelligent uppkoppling. En central drivkraft bakom 6G är behovet av att möjliggöra IoT i extrem skala, från täta terrestriska installationer till globalt distribuerade enheter, med strikta krav på energieffektivitet, tillförlitlighet, låg latens och skalbarhet. Dessutom förväntas 6G erbjuda en naturlig integration av icke-terrestriska nätverk (NTN)-inklusive satellit- och flygplattformar-vilket möjliggör sömlös uppkoppling över både terrestriska och icke-terrestriska segment.
För mer information om beskrivning se fullständig annons via ansökningslänken.Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen, som består av 240 högskolepoäng (hp) vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen, är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Du ges möjlighet att, tillsammans med andra, fördjupa dig i dina intresseområden. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp ditt arbete, vilket bland annat kräver engagemang, driv samt förmåga att strukturera arbetet, för att framgångsrikt slutföra en avhandling. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen.
För att bidra till en god arbetsmiljö och stödja både verksamhetens och din egen utveckling som forskare, är du närvarande och deltar aktivt i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighet och antagning
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).
Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Antagning sker efter individuell prövning.
Bedömningsgrunder
Av särskild vikt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos självständiga, skriftliga arbeten som ingått i utbildningen, kunskaper i engelska samt din allmänna kompetens att forska om data-drivna mobila kommunikationssystem och tjänster.
Särskild vikt läggs på kunskap om trådlös kommunikation, mobila nätverk, statistik och AI/ML. Erfarenhet av praktiska nätverksmätningar och av mjukvaruutveckling och programmering med Matlab, Python och/eller C är också av särskild vikt.
Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Stor vikt fästs även vid avsikten att närvara och delta i forskningsmiljön.Övrig information
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse.
Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
För övrig information och vad din ansökan ska innehålla, se fullständig annons via ansökningslänken.
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Månadslön, lokalt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REK2025/231".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120)
Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap
Stefan Alfredsson, prefekt stefan.alfredsson@kau.se +46547001668
9800334