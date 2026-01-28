Doktorand i datateknik med fokus på Visuell AI
Mittuniversitetet / Högskolejobb / Sundsvall Visa alla högskolejobb i Sundsvall
2026-01-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet i Sundsvall
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Östersund
eller i hela Sverige
Mittuniversitetet i samverkan med Tammerfors Universitet söker en talangfull och motiverad kandidat med en stark bakgrund inom bildbehandling, datorseende, optimering, maskin- och djupinlärning, samt tillämpad matematik, för att implementera innovativ visuell AI och utveckla nästa generations bildteknik för registrering, behandling och rendering av bilder.
Doktorandtjänsten är en del av den internationella forskarskolan IRS TransTech, där du får möjlighet att samarbeta med ledande internationella universitet och svenska företag. Forskarskolan fokuserar på transformativa teknologier såsom AI, IoT och avancerade material, med målet att driva hållbar industriell utveckling och stärka internationella forsknings- och näringslivsnätverk.
Forskningen för denna tjänst kommer att utföras i samverkan mellan forskargruppen Realistisk 3D vid forskningscentret STC, Mittuniversitetet (https://www.miun.se/en/research/researchgroups/realistic-3d/)
och forskargruppen 3D Media Group vid Tammerfors universitet, Finland (https://research.tuni.fi/3dmedia/).
Forskningen kommer att undersöka och designa arkitekturer för neurala nätverk för att lösa bildbaserade problem där domänkunskap och specifik bildteknik beaktas. Denna doktorandtjänst kommer att leda till en dubbel doktorsexamen från de två universiteten. Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning 100%. Doktorandutbildning innefattar både kurser och forskningsarbete.
Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i Datateknik, Datavetenskap, Elektroteknik, Tillämpad fysik, eller Tillämpad matematik, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Bedömningsgrunder
Kandidaten förväntas ha visat expertis inom bildbehandling, dator-/maskinseende, maskin- och djupinlärning och optimeringsalgoritmer; mycket goda matematiska kunskaper och färdigheter; mycket goda färdigheter i programmering i t.ex. Python / PyTorch / Tensorflow etc.; och utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska.
Tidigare erfarenhet av följande områden är meriterande: uppslukande media som förstärkt verklighet (AR) eller virtuell verklighet (VR), omvända problem och relaterade algoritmer, samt högpresterande beräkningar och parallell bearbetning på GPU:er. Dina personliga egenskaper
Personliga egenskaper som krävs för tjänsten inkluderar analytisk, systematisk, kommunikativ, samt ha förmåga att arbeta självständigt och i team. Dessa egenskaper är viktiga för att lyckas med forskarutbildning. Ytterligare önskvärda egenskaper är nyfikenhet, kreativt tänkande, ta
initiativ och vara målinriktad.
Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningskriterier inkluderar publicerade vetenskapliga artiklar, större programvaruprojekt och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten.
Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och
fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas
leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med
högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Anställningsförmåner inkluderar föräldrapenningtillägg, friskvårdsprogram, sjukvård och
läkemedel, tjänstepension och försäkring.
Semester: 28 betalda dagar per år, vilket ökar med åldern.
Anställningsort: Sundsvall, Sverige (år 1-2), Tammerfors, Finland (år 3-4)
Lön: Enligt https://www.miun.se/medarbetare/anstalld/Lonesattning/Doktorander/:
33 900 SEK (före skatt) år 1, ökar med
progression i studierna.
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Docent Patrik Österberg, Patrik.Osterberg@miun.se
, eller forskningsledare Prof Mårten Sjöström, Marten.Sjostrom@miun.se
, Prof Atanas Gotchev, Atanas.Gotchev@tuni.fi
. Så ansöker du
Dokument som ska bifogas ansökan:
- motiveringsbrev (max 1 sida)
- Verifierad meritförteckning, inklusive en publikationslista
- kopior av officiella betyg och examensbevis (MSc+BSc), och deras engelska översättningar (svenska certifikat accepteras), och tillägg till diplom
- länk till Master-uppsats
- kontaktuppgifter till två referenspersoner
- andra dokument som den sökande vill hänvisa till.
Ansökningshandlingar ska lämnas in på engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-02-18.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2026/231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Institutionen för data- och elektroteknik Jobbnummer
9709175