Doktorand i Datalogi
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2026-06-29
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Vi söker en doktorand i Datalogi med placering vid Institutionen för datavetenskap (IDA).Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.
Du kommer att bedriva forskning under handledning av Jendrik Seipp, biträdande professor i Artificiell Intelligens vid LiU.
Forskningsprojekten för den utannonserade tjänsten ligger inom områdena automatiserad planering och maskininlärning. Fokus kommer att ligga på att utveckla och automatiskt lära nya metoder för att effektivt lösa planeringsproblem. Projekten kommer att omfatta både teoretiskt och experimentellt arbete. Kvalifikationer
Vi söker en högt motiverad doktorand som vill göra skillnad inom artificiell intelligens. Du har avlagt examen på avancerad nivå i datavetenskap eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i datavetenskap eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Vi förväntar oss att du har tidigare erfarenhet inom områden såsom automatiserad planering, maskininlärning, förstärkningsinlärning, logik, kunskapsrepresentation eller kombinatorisk optimering. Vidare ska du ha mycket goda studieresultat, mycket goda programmeringskunskaper samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer att tillhöra enheten Maskinellt resonemang (MR) inom avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning https://liu.se/forskning/forskarutbildning
Anställningen är tidsbegränsad till normalt fyra år heltid. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juli 2026.
I din ansökan, vänligen inkludera:
ett personligt brev på högst två sidor där du förklarar din motivation och varför du passar för den utannonserade tjänsten,
ett akademiskt CV som inkluderar namn och e-postadresser till två referenspersoner,
ett studieutdrag (betygsutdrag) med en förteckning över dina kurser och betyg,
länkar till dina examensarbeten och (om tillämpligt) publikationer.
Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Campus Valla (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Biträdande professor, Enhetschef
Jendrik Seipp jendrik.seipp@liu.se Jobbnummer
9983588