Doktorand i biologi med specialisering i evolutionär ekologi
2025-12-08
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Symbioser och den evolutionära övergången till flercellighet
En fullt finansierad doktorandtjänst finns tillgänglig för att arbeta med evolutionen av symbioser och övergångar till flercelligt liv.
Över livets träd har flercellighet utvecklats upprepade gånger, men hur och varför har detta skett? Många flercelliga organismer är beroende av symbioser för att överleva och reproducera sig. Till exempel har så skilda arter som landväxter, insekter och koraller avgörande partnerskap med mikrober för att kunna ta upp nödvändiga resurser. Det är dock fortfarande oklart om sådana partnerskap var viktiga under den initiala utvecklingen av flercellighet.
Den här doktorandtjänsten kommer att bidra till att fylla denna kunskapslucka genom att studera symbioser mellan bakterier och grönalger och hur detta påverkar utvecklingen av flercellighet. Inom strålningen av grönalger finns det encelliga och flercelliga arter som representerar flera oberoende uppkomster och förluster av flercellighet. Vi har ett brett urval av encelliga och flercelliga alger i laboratoriet, såsom Chlamydomonas- och Volvox-arter, som har olika bakteriella samhällen. Dessutom har vi tillgång till långsiktiga övervakningsdata från sjöar över hela Sverige som dokumenterar när och var olika algarter förekommer. Tillsammans möjliggör detta experimentella studier av den initiala utvecklingen av flercellighet och undersökningar av ekologin hos encelliga och flercelliga arter i naturen.
Projektet förväntas använda en kombination av experimentell evolution, jämförande genomik och provtagning av naturliga system. För mer information, se publikationer här: https://charliecornwallis.github.io/Group/Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Tjänsten ger möjligheter att utveckla egna idéer, få en bredare förståelse för evolutionära och ekologiska processer samt utveckla tekniska färdigheter. Arbetet kommer att innefatta fältarbete, statistisk modellering, bioinformatik och cellbiologi, inklusive odling och mikroskopi.
Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen ledd av Charlie Cornwallis vid Lund, men även vara integrerad i grupperna hos Courtney Stairs (Uppsala) och Klas Flärdh (Lund). Biologiska institutionen har ett antal olika forskningsenheter, inklusive funktionell ekologi, biodiversitet och evolution samt molekylära biovetenskaper, och doktoranden kommer därför att vara en del av en livlig, stimulerande och mångsidig intellektuell miljö.
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för Biologi uppfyller den som har:
Avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Övriga krav
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
En masterexamen (MSc) i ekologi, evolutionsbiologi eller ett angränsande område..
Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.
Övriga meriter
Den framgångsrika kandidaten kommer att ha ett starkt intresse för evolution, ekologi och mikrober. Det är också en fördel att ha praktisk erfarenhet av något av följande:
arbete med mikrober
mikroskopi
molekylärgenetik
bioinformatik
statistiska analyser (särskilt blandade modeller)
hantering av stora datamängder..
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Anställningsvillkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
