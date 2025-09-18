Doktorand i beräkningsfysik - Simuleringsintelligens
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.
umu.se/institutionen-for-fysik/) vid Umeå universitet bedriver stark forskning inom områdena organisk elektronik, kondenserad materialfysik, nanoteknik, fotonik, teoretisk fysik och beräkningsfysik. Vi söker en doktorand till ett projekt med fokus på datorsimulering och artificiell intelligens kopplat till robotik och maskinautonomi.
Sista dag att ansöka är 15 november 2025. Startdatum är 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Projektbeskrivning
Fysikbaserad simulering är ett vanligt verktyg för att träna och testa AI-modeller och styrsystem för robotar och fordon. I digital miljö kan stora mängder annoterade träningsdata skapas säkert och förhållandevis billigt. Att merparten av utvecklingen sker i digital miljö är särskilt viktigt när det gäller rörliga och starka maskiner och tidiga fasen när de bara existerar som idé. Dock finns det stora utmaningar med att skapa, genomföra och analysera simuleringar i den omfattning och kvalitét som krävs. Dessa adresseras i det aktuella projektet "Simuleringsintelligens".
I projektet utforskas tekniker för intelligent automatisering av processer för storskalig simulering av robotar och arbetsmaskiner som rör sig i och fysiskt manipulerar dynamiska miljöer. Detta inkluderar automatiserad modellering och modellförenkling/-förfining med stöd av generativ AI, systemidentifikation och 3D-rekonstruktionsalgoritmer. Vidare ingår utveckling av statistiska och algoritmiska metoder för att analysera stora mängder simuleringsdata, modeller som förklarar hur och varför en autonomt styrd maskin misslyckas eller underpresterar i sitt agerande samt metoder för att känna igen simuleringsdata som är fysikaliskt orealistiskt. Doktoranden ges möjlighet att delta i pågående utvecklingsprojekt där simulering och AI tillämpas på att realisera autonoma förmågor på verkliga maskiner som används i gruv-, skog-, anläggnings- eller rymdindustri.
Doktorandtjänsten är finansierad genom Marie Skodowska-Curie Action (MSCA) doktorandnätverket ENGAGE, acronym for Educating Europe's Future Engineers for the Next Generation of Mobile Working Machines: AI driven Sustainability, Productivity, and Safety. I ENGAGE-nätverket ingår ytterligare 11 doktorander och en rad europeiska universitet och företag. Utbyte sker genom workshops, skräddarsydda kurser, och i samband med internationella konferenser. För ytterligare information om ENGAGE, se [https://cordis.europa.eu/project/id/101226234].
Den sökande måste uppfylla MSCA:s mobilitetskrav vilket innebär att personen inte får ha bott eller arbetat i Sverige i mer än 12 månader under de senaste 36 månader.
Doktorandprojektet "Simuleringsintelligens" drivs i samarbete mellan Umeå universitet och företaget Algoryx Simulation AB med handledning från båda organisationerna. Första året och fjärde året är doktoranden anställd vid Umeå universitet och år två och tre vid Algoryx. Den primära arbetsplatsen är knuten till anställningen men möjlighet kommer att finnas att vistas vid både organisationerna under projektets tid. Vid Umeå universitet är doktoranden knuten till forskargruppen Digital Fysik lokaliserad vid UMIT Research Lab som samlar beräkningsorienterade forskare inom datavetenskap, fysik och matematik. Algoryx, också lokaliserat I Umeå, är specialiserat på programvara och lösningar för realtids-fysiksimulering med fokus på robotik och tunga maskiner. Ca 75% av de anställda bedriver forskning och utveckling rörande simuleringsfunktionalitet och -prestanda samt dess användning inom robotik, automation och artificiell intelligens.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
