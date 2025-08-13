Doktorand i beräkningsbiokemi
2025-08-13
Doktorand i beräkningsbiokemi
Vill du arbeta med beräkningsbiokemi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden för det vi gör finns inom biologi, men vår forskning överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskap och fysik. Institutionen har över 200 anställda med cirka 60 doktorander. Läs gärna mer om organisationens arbete på https://icm.uu.se.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Kandidaten kommer att arbeta med ett projekt i gränslandet mellan maskininlärning och fysikbaserade metoder för att utveckla beräkningsmodeller som förklarar och förutspår effekterna av proteinmutationer på deras funktion. Tillämpningsområdet omfattar bland annat patogena mutationer, termisk anpassning, veckning och stabilitet i system såsom enzymer och signaltransduktion medierad av G-proteinkopplade receptorer (GPCR). Arbetsuppgifterna inkluderar identifiering, insamling och bearbetning av data från databaser; utveckling av djupinlärningsmetoder som grafneuronnätverksmodeller eller diffusionsmodeller; vetenskaplig programmering i Python; molekylär dynamik (MD) och beräkningar av fri energi; samt biokemisk validering av de beräkningsmässiga förutsägelserna.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå inom molekylär bioteknik, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att uppfylla tjänstens krav bör kandidaten ha specialisering inom biofysik, med dokumenterad kunskap (helst genom genomförda kurser eller arbetslivserfarenhet) inom följande områden: vetenskaplig programmering, biofysik, molekylära simuleringar och djupinlärning. Stark erfarenhet av IT och vetenskaplig databehandling innefattar: Unix-baserade system, användning av superdatorcentrum, bash/shell-skriptning samt vetenskaplig programmering i Python. Du måste kunna undervisa på svenska eller engelska samt ha dokumenterad förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har personliga egenskaper som passar en lagspelare.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningserfarenhet, exempelvis genom självständiga projekt, forskarutbildningspoäng eller arbetslivserfarenhet av att tillämpa djupinlärningsmetoder inom biokemiska och biofysiska studier anses meriterande.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Hugo Gutiérrez de Terán, +46 18 471 5057, hugo.gutierrez@icm.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 4 september 2025, UFV-PA 2025/2439.
