Doktorand

Sveriges lantbruksuniversitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Lomma

2022-07-31



Institutionen för växtförädlingSLU:s institution för växtförädling (VF), belägen i Alnarp (nära Lund och Malmö, i Skåne, södra Sverige), fokuserar på forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för en hållbar och lönsam odling av grödor för produktion av växtbaserade livsmedel, foder och industriprodukter i ett föränderligt klimat. Institutionen är ett erkänt multidisciplinärt, innovativt och kreativt forskningsinstitut som arbetar med nuvarande och framtida utmaningar. Institutionen omfattar cirka 100 anställda och medarbetare som inkluderar professorer, docent, forskare, postdoktorer, doktorander och stödpersonal. är organiserad i tre avdelningar, nämligen växtförädling, växtbioteknik och växtproduktkvalitet. Forskningsinsatserna omfattar såväl grundforskning som tillämpad forskning. VF använder ett brett utbud av tekniker - från fältexperiment och karakterisering av jordbrukets biologiska mångfald till genetik, genomik, bioteknik, biokemi, fysikalisk kemi, fysiologi och modellering. Som en integrerad del av verksamheten, bedriver också institutionen två offentliga växtförädlingsprogram i äpple och potatis.Vi söker nu en kvalificerad kandidat till en doktorandtjänst om 4 år vid avdelning för Växtbioteknik.Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ 2022-07-31Fettsyrasammansättningen hos växters fröolja kan variera drastiskt mellan växtarter och är viktig för dess användning, både som livsmedel och för dess användning inom industriella produkter. I detta doktorandprojekt så kommer fokus att ligga på att studera de enzymer som är involverade i syntesen av fröolja, specifikt riktat mot ovanliga fettsyror. Oljegrödor, såsom raps, kommer att studeras men även vilda växter vars fröolja har en fettsyrasammansättning av intresse för olika industriella ändamål. Enzymerna som tar del av fröoljesyntesen kommer att studeras direkt i växten men även i modellsystem såsom jäst och modellväxter. Lipidbiokemi kommer att vara en central del av projektet tillsammans med växtfysiologiska och molekylärbiologiska analyser, till exempel transkriptom analys. Projektet kommer att leda till en ökad förståelse för syntesen av ovanliga fettsyror i fröolja, men även för syntesen av fröolja generellt.Vi söker en ambitiös och motiverad doktorand med mastersexamen eller motsvarande inom växtbiologi, biokemi, molekylärbiologi, växtfysiologi eller relaterade ämnesområden. Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiskt/biokemiskt arbete på växter är meriterande. Den sökande förväntas tala och skriva engelska flytande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, speciellt god samarbetsförmåga.Placering:AlnarpFörsörjningsform:Anställning som doktorand (4 års utbildning, 1 december 2022 - 30 november 2026)1 december, 2022Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-09-15.För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLönerevSista dag att ansöka är 2022-09-15Sveriges Lantbruksuniversitet6850330