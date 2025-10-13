Doktorand - Additiv tillverkning av magnesiumlegeringar.
2025-10-13
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.
I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.
Att vara doktorand innebär att självständigt driva projekt inom ett specifikt forskarutbildningsämne. Du samarbetar löpande med andra doktorander och forskare för att tillsammans skapa resultat inom olika projekt och har en eller flera handledare till stöd under din forskarutbildning. Du arbetar dock till stor del självständigt, tex. genom arbete i laboratoriemiljö och att skriva artiklar för journaler och för resultat till din doktorsavhandling. Vanligtvis ingår någon form av halvtidsseminarium efter ungefär halva utbildningstiden.
När du antas till en forskarutbildning erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
Läs mer om forskarutbildningen här.
Huvuduppgifter i detta projekt inkluderar ansvar för materialutveckling och karakterisering i enlighet med ovanstående projektmål. Arbetsuppgifterna innebär:
Design och framställning av pulver för additiv tillverkning, t.ex. genom vår in-house atomiseringsutrustning, alternativt i samarbete med ett av företagen i nätverket
Utveckling av processparametrar för pulverbäddsfusion med laser av ovanstående material
Karakterisering av additivt tillverkat material genom bl.a. mikroskopi, mekaniska tester och korrosiontester
Utbildning inom de olika teknikerna ingår i forskarutbildningen.
Kvalifikationskrav
Masterexamen eller civilingenjörsexamen i materialvetenskap, materialteknik, medicinsk teknik, teknisk fysik, kemiteknik eller närliggande område, alternativt annan utbildning som bedöms motsvara dessa kvalifikationer.
Dokumenterad erfarenhet och kunskaper i materialvetenskap.
Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (1993:100) 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
För att vara behörig som MSCA-doktorand (Marie Skodowska-Curie Actions) får du inte I) Får ej inneha doktorsexamen vid anställningens start II) Inte vara inskriven på ett doktorandprogram, samt III) Följa en mobilitetsregel som kräver att du inte har bott eller utfört din huvudsakliga aktivitet (arbete, studier, etc) i värdlandet (Sverige) i mer än 12 månader under de 36 månaderna före rekryteringen (detta inkluderar aktiviteter online).
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av ett eller flera av följande områden betraktas som en merit:
Additiv tillverkning av metaller
Pulverbäddsfusion med laser
Svepelektronmikroskopi
Mekanisk testning
Korrosionstestning
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt planera och utföra arbete. Du har en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål och du arbetar fokuserat för att uppnå dem. I detta har du en förmåga att fokusera, även vid perioder av hög arbetsbelastning. Du är kommunikativ, där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra. Du har även en god förmåga att författa akademisk text.
Din ansökan ska innehålla:
Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.
CV (max 2 sidor).
En vidimerad kopia av din masterexamen/civilingenjörsexamen och dina kursbetyg.
Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.
Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som godtagit att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.
Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Doktorander anställda genom Marie Sklodowska-Curie-programmet kommer att erhålla en lön i enlighet med Marie Curie-reglerna för doktorander under stipendiets löptid (36 månader). Detta innebär att bruttolönen (dvs. efter avdrag för arbetsgivarskatt men inklusive arbetstagarskatt) är cirka (beroende på växelkurser) 37 000 SEK/månad (exklusive eventuellt familjetillägg). Anställdas nationella och lokala skatter kommer att dras av från denna bruttolön innan nettolönen utbetalas till doktoranden. Vid projektets slut kan en ytterligare löneutbetalning ske om den genomsnittliga växelkursen under hela projektet är högre än den beräknade växelkursen.
Under återstående tid av studierna kommer du att vara anställd på ett vanligt doktorandkontrakt, med lön enligt den överenskomna lönestegen för doktorander. Följ den här länken för att läsa mer om finansiering för doktorander och ett lokalt kollektivavtal för löner för doktorander.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Persson, +46-702489624, cecilia.persson@angstrom.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 31 december 2025, UFV-PA 2025/2929
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
