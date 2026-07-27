Dödsboutredare, arbete och försörjning
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-07-27
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På Mottagning och Utredning möts vi alltid av varandras glada miner över att just vi får arbeta tillsammans. På vår arbetsplats har vi arbetat hårt med att ha struktur och delaktighet i hur vi vill att arbetet ska genomföras. Vi sätter stort värde i att vi alla är viktiga och ges möjlighet till ständig utveckling. Vår arbetsplats ligger i Södertälje, där möter vi människor från världens alla hörn och detta är så spännande. Som Socialsekreterare på mottagning- och utredning (MoU) har vi stor variation av arbetsuppgifter där vi möter människor per telefon, mejl, brev och inte minst i fysiska möten där vi utreder rätten till ekonomiskt bistånd. Vi är noga med att det sociala arbetet ska ha sin grund i mänskliga möten och vi strävar ständigt mot att slipa på hur detta bäst genomförs. Är du erfaren och vet hur människor möts, kom till oss för vi vill ta del av din kunskap!
Vi vet att olikheter är en styrka och vi har nu behov av flera nya olikheter.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en socialsekreterare till vår enhet. I rollen som socialsekreterare kommer du arbeta med dödsboärenden som främst berör dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är myndighetsutövning men en stor del av arbetet handlar även om att bemöta och vägleda anhöriga rätt samtidigt som de befinner sig i sorg. Dokumentation och hembesök är några av de grundläggande arbetsuppgifterna i tjänsten. Utöver kontakt med anhöriga förekommer även en regelbunden kontakt med olika begravningsbyråer och även med Skatteverket. Kommunen ansvarar även för provisoriska förvaltningar vilket ofta innebär detektivarbete med att söka och finna eventuella dödsbodelägare till den avlidne.
Vem är du?Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning.
Erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.
Du har en god kunskap om rådande lagstiftning inom socialtjänsten.
Du har erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation.
Du innehar B-körkort.
Du talar flytande svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att bemöta människor som särskilt befinner sig i sorg.
Erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd.
Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine.Dina personliga egenskaper
Du håller tidsramar och slutför uppgifter inom föreskriven tid.
Du är ansvarstagande och har en god initiativförmåga.
Du har en mycket god samarbetsförmåga.
Du ser det givna sammanhanget ur ett större perspektiv.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som nyanställd kommer du få en strukturerad introduktion vilket innebär att du hinner vara ny på jobbet.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: javascript:void(0)
Enhetens lokaler finns på Nygatan vilket är mycket centralt och med endast 5 minuters promenadavstånd till tågstationen.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Shamiram Gevriye +46852306325 Jobbnummer
10011966