Documentation Manager
Vill du arbeta i en högteknologisk och global miljö där struktur, kvalitet och noggrannhet är avgörande? Vi söker nu en Documentation Manager för ett konsultuppdrag hos vår kund - en aktör som befinner sig i framkant inom avancerad teknik och komplexa projektmiljöer. Här får du chansen att ta en central roll och säkerställa att projektens dokumentation håller absolut toppklass.
Rollen som Documentation Manager
I rollen blir du ansvarig för att etablera, underhålla och styra all projektdokumentation genom hela projektets livscykel. Du säkerställer att dokumentationen uppfyller interna krav, kundspecifikationer och relevanta kvalitetsstandarder. Du fungerar som den centrala kontaktpunkten för dokumentationsfrågor och samarbetar tätt med projektledare, tekniska specialister, kunder och externa partners.
Exempel på arbetsuppgifter
Vara huvudkontakt för dokumentationsfrågor mot interna team, kunder, leverantörer och underleverantörer.
Tilldela och administrera dokumentnummer och andra identifieringssystem.
Säkerställa korrekthet, tillgänglighet, spårbarhet och informationssäkerhet i dokumentationsdatabasen.
Definiera och kvalitetssäkra mallar, format och innehåll i dokument.
Hantera distributionslistor och säkerställa att dokumentation levereras i tid och enligt krav.
Ta emot, registrera och distribuera dokument från externa parter och säkerställa korrekt granskningsprocess.
Ansvara för att driva och förvalta dokumenthanteringssystem (ex. PLM, Windchill).
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av dokumenthantering, gärna från teknikintensiva eller reglerade branscher. Du har en akademisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet och besitter god kunskap om dokumentstyrning, konfigurationshantering och digitala dokumenthanteringssystem som exempelvis Windchill och MS Office. För att trivas i rollen ser vi att du har mycket god organisatorisk förmåga och är van vid att koordinera många olika kontaktytor. Du behöver också ha förståelse för informationssäkerhet, exportkontroll och regelefterlevnad samt erfarenhet av kvalitetsstandarder som ISO 9001:2015, där kunskap om ECSS är meriterande. Har du dessutom erfarenhet från rymdindustrin eller internationella projekt är detta ett stort plus.
Du erbjuds
I det här uppdraget får du möjlighet att arbeta som konsult hos en kund som ligger i framkant inom avancerad teknik. Rollen ger dig ett stort mandat att påverka arbetssätt, processer och kvalitet, och du kommer att arbeta nära flera tekniska discipliner i en komplex och stimulerande projektmiljö. Kunden erbjuder en arbetsplats som värdesätter noggrannhet, struktur och kontinuerlig förbättring, och självklart finns vi med som din partner och arbetsgivare genom hela uppdraget för att ge dig stöd och trygghet.
Bra att veta
Detta är ett konsultuppdrag via Jurek med placering hos vår kund i Kista. Förväntat startdatum är mitten på maj och uppdraget kommer att löpa i 6 månader, med goda möjligheter till förlängning. Publiceringsdatum2026-03-24Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv via email hedda.grenlov@jurek.se
.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM
