Document Controller
Specialist Technical Services Sweden AB / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2026-06-17
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Join STS Group as our next Document Controller in Boden!
We are looking for an experienced Document Controller to join our construction project in Boden. STS Group is an international engineering contractor, with projects all across Europe.
The Opportunity
As our next Document Controller, you will be responsible for managing and coordinating all project documentation across our project, ensuring information is accurate, up to date, and accessible to the project team. You will support the technical and site teams by controlling drawings, submittals, and records, helping the project meet its objectives safely, efficiently, and to the highest quality.
Some of the Key Tasks
Manage and control all project documentation, ensuring accuracy, traceability, and easy access using the software tools provided, including maintaining the Master Drawing Register and updated drawings.
Prepare and track technical submittals and safety documentation, distribute drawings and snag reports, and coordinate document flow between site teams, designers, and subcontractors.
Produce weekly and monthly document control reports and record information to monitor project progress and compliance.
Administer document systems by granting access, sharing documents externally, and providing user training to project teams.
Support project close-out and site operations by managing handover manuals, assisting the HSE team, handling physical records, and providing occasional procurement support.
Who We're Looking For
5+ years' experience in Document Control, Site Administration, Engineering Support, or similar.
Able to work independently, well-organised, and capable of prioritising tasks in a fast-paced site environment.
Excellent communication and interpersonal skills with a high level of written and spoken English.
Candidates must have the appropriate work authorisation for Sweden (e.g: EU Citizen)
We are an Equal Opportunities Employer, we encourage people from all walks of life to apply.
Dokumentkontroller behövs för ett stort byggprojekt i Boden!
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Vi söker en erfaren dokumentkontrollant som kan ansluta sig till vårt byggprojekt i Boden. STS Group är en internationell ingenjörsentreprenör med projekt över hela Europa.
Möjligheten
Som vår nästa dokumentkontrollant ansvarar du för att hantera och samordna all projektdokumentation inom vårt projekt, och säkerställa att informationen är korrekt, uppdaterad och tillgänglig för projektteamet. Du kommer att stödja de tekniska och platsteamen genom att kontrollera ritningar, inlämningar och register, vilket hjälper projektet att uppnå sina mål säkert, effektivt och av högsta kvalitet.
Detta är en heltidsanställning (måndag–fredag), vi söker någon som redan bor i området eller är intresserad av att flytta.
Några av nyckeluppgifterna
Hantera och kontrollera all projektdokumentation, säkerställa noggrannhet, spårbarhet och enkel åtkomst med hjälp av de tillhandahållna programvaruverktygen, inklusive underhåll av huvudritningsregistret och uppdaterade ritningar.
Förbered och följ tekniska inlämningar och säkerhetsdokumentation, distribuera ritningar och samla rapporter samt samordna dokumentflödet mellan platsteam, designers och underentreprenörer.
Ta fram veckovisa och månatliga dokumentkontrollrapporter och dokumentera information för att övervaka projektets framsteg och efterlevnad.
Administrera dokumentsystem genom att ge åtkomst, dela dokument externt och erbjuda användarutbildning till projektteam.
Stöd projektavslut och platsdrift genom att hantera överlämningsmanualer, assistera HSE-teamet, hantera fysiska handlingar och tillhandahålla tillfälligt upphandlingsstöd.
Vem vi letar efter
5+ års erfarenhet inom dokumentkontroll, platsadministration, teknisk support eller liknande.
Kan arbeta självständigt, är välorganiserad och kan prioritera uppgifter i en snabb miljö på plats.
Utmärkta kommunikations- och interpersonella färdigheter med en hög nivå av skriftlig och talad engelska.
Sökande måste ha rätt arbetstillstånd för Sverige (t.ex. EU-medborgare)
Vi är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och uppmuntrar människor från alla samhällsskikt att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialist Technical Services Sweden AB
(org.nr 559115-8778), http://www.stsgroup.ie
Stålverket 20 (visa karta
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961 40 BODEN Jobbnummer
9969042