Document Control Administrator till stort teknikprojekt i Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll i ett stort och samhällsviktigt projekt där struktur, kvalitet och spårbarhet är avgörande? Nu söker vi en Document Control Administrator till ett spännande konsultuppdrag i Stockholm.
Här får du arbeta i en dynamisk projektmiljö med många kontaktytor och vara en nyckelperson i att säkerställa att dokumenthanteringen fungerar effektivt, korrekt och enligt uppsatta rutiner.
Om uppdraget Start: Snarast möjligt enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Stockholm Uppdragslängd: 6 månader med chans till förlängning 6 månader
Om rollen
Som Document Control Administrator har du en central administrativ roll inom projektets dokumenthantering. Du ansvarar för att all projektdokumentation är korrekt hanterad, uppdaterad och lättillgänglig för rätt intressenter.
Du arbetar nära Document Control Lead samt samarbetar med engineering, inköp, bygg och övriga funktioner inom projektet. Rollen innebär även deltagande i tvärfunktionella forum och möten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera och underhålla projektdokumentation enligt fastställda rutiner * Säkerställa korrekt lagring, arkivering och åtkomst av tekniska och administrativa dokument * Ansvara för versionshantering och kvalitetssäkring av dokument * Uppdatera och underhålla dokumentregister och databaser * Samordna dokumentflöden för inlämning, granskning och godkännande * Stötta vid rapportering, revisioner och statusuppföljning kopplat till dokumenthantering * Utveckla och förbättra projektspecifika rutiner för dokumentkontroll * Strukturera och klassificera dokument för hög spårbarhet * Vara kontaktperson i dokumentrelaterade frågor inom projektet
Vi söker dig som har
• Minst 2 års erfarenhet av dokumentstyrning, gärna inom bygg, anläggning eller teknikprojekt * Erfarenhet från större projektmiljöer * Mycket god kunskap om dokumentstyrningsprinciper och best practice * Erfarenhet av EDMS- eller CDE-system, exempelvis Aconex eller liknande * God förståelse för projektstyrningsmetodik och tillhörande verktyg * Mycket god systemvana och erfarenhet av dokumenthanteringsverktyg * Yrkeshögskoleutbildning eller kandidatexamen inom informationshantering, administration eller liknande * Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen är du
• Noggrann och strukturerad med starkt detaljfokus * Proaktiv och drivs av att förbättra arbetssätt * Kommunikativ och van att samarbeta med både interna och externa parter
Välkommen med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7316189-1869286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9772429