DO söker utredare till analyssektionen
2025-08-19
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker utredare med lång erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom offentlig förvaltning, med inriktning mot kvantitativa metoder. Som utredare bidrar du till myndighetens arbete med att motverka diskriminering samt i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter.
Analyssektionen
Analyssektionen ansvarar för och samordnar arbetet med den återkommande rapportering av förekomsten av diskriminering i samhället. Vi har till uppgift att utföra studier och undersökningar samt ta fram samlad statistik och genomföra analyser i syfte att motverka och förebygga diskriminering. Analyssektionen är en av två sektioner vid Utvecklings och analysenheten som på olika sätt bidrar till myndighetens främjande uppdrag. Med utgångspunkt i kunskap om diskriminering och om förhållanden som kan leda till diskriminering ska DO bedriva ett förändringsarbete som tar sikte på att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som utredare kommer du bland annat att genomföra studier, undersökningar, och analyser som resulterar i kunskapsunderlag som ger stöd i arbetet med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Huvudsakligen kommer du att arbeta med att utforma studier, samla in data, analysera och skriva kunskapsunderlag, som exempelvis rapporter, promemorior, översikter samt kommunicera resultaten. Dina arbetsuppgifter innebär att du i huvudsak arbetar med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Du kommer också att bidra till enheten på andra sätt exempelvis delta i internt utvecklingsarbete, remisshantering och andra myndighetsövergripande uppgifter.
Arbetet bedrivs ofta i projektform och du kommer oftast att arbeta i mindre projektgrupper. I vissa projekt kommer du att vara projektledare och i andra projektmedarbetare. I ditt arbete kommer du att samarbeta med medarbetare på din egen sektion såväl som på andra sektioner och enheter inom myndigheten. Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
• Akademisk examen inom exempelvis samhällsvetenskap eller beteendevetenskap eller annan som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten
• Aktuell arbetserfarenhet som utredare inom offentlig förvaltning utifrån att utifrån att samla in, analysera och sammanställa kunskap
• Aktuell kunskap och erfarenhet av analysarbete inom ramen för att förebygga diskriminering och utsatthet, främja lika möjligheter och rättigheter för alla i befolkningen eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer vara relevant
• God kunskap om och aktuell erfarenhet av att utforma och genomföra studier och undersökningar eller liknande
• God kunskap om och aktuell erfarenhet av kvantitativa och kvalitativa metoder
• Mycket god erfarenhet av att skriva olika former av kunskapsunderlag
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska.
Du ska även ha förmåga
• att vara flexibel och att kunna sätta dig in i nya sakområden, projekt och uppdrag
• att ta ansvar för ditt arbete och driva arbetet/projekt framåt och slutföra det inom givna tidsramar
• att arbeta självständigt och kunna planera och strukturera arbetet/projekt
• att samarbeta och skapa goda relationer med såväl kollegor som externa kontakter
• att vara prestigelös och kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
• att vara noggrann och kunna kvalitetssäkra ditt och andras arbete
• att möta människor med respekt.
Meriterande
• erfarenhet av att föredra och kommunicera resultat för olika målgrupper i olika former
• goda kunskaper i statistikprogrammet SPSS eller motsvarande statistikprogram
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Om DO
DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger tillgång till lika rättigheter och möjligheter för alla.
I denna rekrytering samarbetar DO med Source Executive Recruitment som löpande kan komma att hålla inledande samtal med sökande. För frågor om befattningen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulten Bianca Gidebäck , via telefon 070 811 03 64 eller e-post bianca.gideback@source-executive.se
Fackliga företrädare är Matilda Davin för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 9 september via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/
alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2025/5907. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diskrimineringsombudsmannen
(org.nr 202100-6073), http://www.do.se Jobbnummer
9466104