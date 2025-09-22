DM Setter High Ticket Closer (Provisionsbaserat)
2025-09-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Vi arbetar med att erbjuda kurser och utbildningar online inom försäljning inom personlig utveckling, digital marknadsföring, ekonomi etc. Vår mission är att hjälpa människor att utveckla sina färdigheter och nå sina mål genom modern utbildning.
Om rollen
Vi söker nu ambitiösa personer som vill jobba som DM Setter eller High Ticket Closer. Rollen passar dig som gillar försäljning, kommunikation och att arbeta resultatinriktat.
DM Setter
Ansvara för att ta kontakt med potentiella kunder via sociala medier (Instagram, Facebook, LinkedIn).
Föra konversationer och kvalificera leads.
Kontakta intressenter och sälja på kurser (closers).
High Ticket Closer
Hålla möten via Zoom eller telefon.
Presentera våra utbildningar på ett professionellt sätt.
Hantera invändningar och stänga affärer.
Vi erbjuder
Helt provisionsbaserad ersättning (10-20 % av varje affär du stänger).
Möjlighet att tjäna höga inkomster om du är driven och duktig.
Flexibelt distansarbete, jobba var du vill ifrån.
Introduktion och material för att du snabbt ska kunna komma igång.
Vi söker dig som
Är kommunikativ och gillar att prata med människor.
Har intresse för försäljning och personlig utveckling.
Är självgående, målinriktad och van att ta eget ansvar.
Har dator, internet och kan arbeta hemifrån.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav.Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation om dig själv och varför du vill arbeta hos oss till info@checkified.se
.
Urval sker löpande, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@checkified.se
PowerChap AB
