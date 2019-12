Djurvårdskunnig kursutvecklare och pedagog - Dille Gård AB - Optikerjobb i Krokom

Dille Gård AB / Optikerjobb / Krokom2019-12-21Vill du testa något nytt? Du kanske har en bakgrund med arbete med djur på olika sätt? Du kanske är lärare med stora kunskaper om djurvård? Vi behöver förstärkning och söker en person som kan hjälpa oss att fylla vår nya distansutbildning inom DJurvård med innehåll.Vi har stor efterfrågan på att kunna studera djurvård på distans inom ramen för komvux. Vi har idag ett utbildningspaket på 35 veckor till Djurvårdare med utökad behörighet (D9) där vi har studenter från hela Sverige. Många som är intresserade önskar att studera på distans. Vi planerar nu för detta och behöver hjälp med att ta fram lämpligt innehåll i form av texter, bilder instuktionsfilmer mm kopplat till färdiga kursplaner. I arbetet ingår också att handleda studenterna under deras utbildning samt att planera och genomföra "inneveckor" där studenterna kommer till skolan och genomför praktiska övningar. Aktuella kurser är bl a Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård och Sällskapsdjur.Dille Gård är ett litet dynamiskt utbildningsföretag och utbildningsarena som jobbar mot vår vision "Våga, Vilja och Kunna" med stor entreprenörsanda. Här finns ca 20 personal och 160 studerande i olika former. Ta en titt på vår facebooksida så ser du mer om vad som händer på Dille Gård just nu.2019-12-21Sista dag att ansöka är 2020-01-20Dille Gård ABDille 22683695 ÅS5017193