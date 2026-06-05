Djurvårdare till Skansen
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2026-06-05
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Skansen söker djurvårdare för sommarsäsongen med placering på Lill-Skansen
Ta del av en unik arbetsmiljö!
Som Djurvårdare på Skansen är du vårt ansikte utåt och en viktig del av vårt team i djurparken.
Skansen är mycket mer än bara ett friluftsmuseum och en djurpark – det är en plats som varje år välkomnar över 1,5 miljon besökare från alla hörn av världen. Här blandas kultur, djur och natur på ett sätt som få andra platser kan matcha. Våra värdeord Välkomnande, Ansvarsfull, Överraskande och Tillsammans beskriver miljön och vilka förväntningar som finns på våra medarbetare.
På Lill-Skansen vill vi ge besökaren möjlighet att lära sig mer om djur och natur på ett lustfyllt sätt och vår främsta målgrupp är barnfamiljen. Hos oss finns chansen att möta och lära sig mer om våra svenska vilda smådjur som grodor, ormar och mindre gnagare och varför de är så viktiga för den biologiska mångfalden. Vi har även sällskapsdjur som kanin, marsvin och papegojor då vi vill inspirera våra gäster till att hålla sällskapsdjur på bästa sätt i hemmiljö. Utomhus finns minigrisar, ankor och får. Under högsäsong har gästerna möjlighet att i våra kontaktanläggningar komma nära vissa av djuren under uppsikt av personal och vi håller även visningar och presentationer dagligen.
Beskrivning av rollen
"Som djurvårdare på Lill-Skansen får man den perfekta mixen av att jobba med djurskötsel och att förmedla all sin kunskap om djur och natur till vetgiriga barn och vuxna". Det här berättar Johan Deander, enhetschef Lill-Skansen och kanske din blivande chef?
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och innebär bland annat allmän skötsel av djur, utfodring, miljöberikning, rengöring i och kring djurhägn.
På Skansen kommer gästen i fokus och en mycket stor del av arbetet, i synnerhet under högsäsong, innebär att genom aktiv gästkontakt visa och informera om våra djur. Det är därför viktigt att du tycker om att möta olika typer av människor och har ett öppet och positivt sätt. Vi har även många pedagogiska visningar och presentationer vilket innebär att du bör vara trygg med att prata inför grupper av alla storlekar, olika målgrupper och framförallt för barn. Under högsäsong är arbetet på Lill-Skansen väldigt omväxlande, ofta med högt tempo där du jobbar och samarbetar nära dina kollegor.
Bra att veta
Tidsbegränsad anställning under perioden juni-september, med mest arbete i juli-augusti. Arbetstiden, som är schemalagd såväl vardag och helgdag, varierar mellan kl. 07:00-19:00.
Timlön enligt överenskommelse.
Vem tror vi att du är?
För rollen som Djurvårdare krävs det att du har:
Gymnasial djurvårdarutbildning från naturbruksprogrammet eller motsvarande utbildning/erfarenhet
Erfarenhet av förmedlings- och guidningsverksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska
God fysik, då arbetet är tidvis tungt
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att arbeta med djurarter som förekommer på Lill-Skansen
Erfarenhet av att arbeta i en publik verksamhet
Erfarenhet av pedagogiskt arbete
Erfarenhet av att jobba med barn
Erfarenhet från serviceyrke
Relevant eftergymnasial utbildning
Körkort med lägst AM-behörighet
Ytterligare språkkunskaper
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom engagemang, flexibilitet, förmåga att både arbeta självständigt och fungera bra i grupp. Du behöver vara utåtriktad, initiativtagande och ha en god pedagogisk fallenhet.
Du ser att våra värdeord är något som du tydligt kan identifiera dig med:
Välkomnande; En öppen, inkluderande och positiv arbetskultur gör oss till en välkomnande plats
Ansvarsfull: Vi ansvarar för att bevara, förvalta och utveckla Skansens verksamhet på ett hållbart sätt. Vi ställer höga krav på oss själva, agerar ansvarsfullt och hjälps åt.
Tillsammans: Vi är ett Skansen. Intresse och vänlighet genomsyrar verksamheten. Tillsammans skapar vi en plats som man vill besöka igen och igen
Överraskande: Vi är nytänkande och skapar inspirerande gästupplevelser som överraskar och breddar bilden av Skansen
Mer om oss och våra förmåner hittar du https://jobb.skansen.se
Teamet och dina kollegor
Skansens Område Djurpark bedriver djurparksverksamhet på Skansen och håller ca. 80 arter för offentlig förevisning. Vi arbetar för att öka allmänhetens fascination för naturen och bidrar till att öka kunskapen om människans beroende av och påverkan på naturen. Vi vill att Skansen ska vara ett självklart besöksmål för lärare som undervisar inom ämnesområdet djur och natur. Vi bedriver idag undervisning för över 1000 grupper per år, från förskolan upp till högskola. God djurvälfärd, artbevarande och biologisk mångfald är ledord i vår verksamhet och som en del i det arbetet är Skansen medlem i Svenska djurparksföreningen, EAZA, WAZA samt IUCN.
Mer om Skansen
På Skansen har vi ca 220 tillsvidareanställda och varje säsong tillkommer många visstidsanställda. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer på: https://skansen.se/
Mångfald & Inkludering
Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.
Vi arbetar med en inkluderande rekryteringsprocess, där kompetensen och inget annat står i centrum för att hitta rätt kollega. Vi använder oss därför av bland annat urvalsfrågor och personlighetstest i alla våra rekryteringar.
Hur söker du rollen?
Skicka in din ansökan via "Ansök"-knappen nedan. Sista ansökningsdag är den 26 juni. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi kan inte ta emot ansökningar via mail. Glöm inte att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef för Lill-Skansen Johan Deander på telefon 073-302 13 32 eller via mail till johan.deander@skansen.se
Fackliga representanter: Saco-S: Karin Holmberg, mailto:boel.recen@skansen.se
, Seko: Mikko Svensson, 070-991 30 18 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stiftelsen Skansen
, https://www.skansen.se/
Djurgårdsslätten 49-51 (visa karta
)
115 93 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skansen Jobbnummer
9950723