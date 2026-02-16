Djurvårdare till Lycksele sommaren 2026
2026-02-16
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som djurvårdare hos oss arbetar du inne på vår smådjursklinik som bemannas av veterinärer och sköterskor måndag till fredag. Du arbetar både självständigt och tillsammans med veterinär eller annan kollega. Arbetsuppgifterna kan även bestå av att bemanna receptionen, besvara telefon med rådgivning och tidsbokning, foderrådgivning och försäljning. Övriga klinikuppgifter såsom hygien, instrument- och lokalvård samt administrativa uppgifter ingår i det dagliga arbetet.
Tjänsten är ett sommarvikariat med eventuell chans till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är djurvårdare. Du är en person med driv och engagemang och trivs med att arbeta i team och självständigt. Du har lätt för att kommunicera och är serviceinriktad både mot kunder samt dina kollegor. Din samarbetsförmåga är god men du kan också arbeta självständigt. Att ha struktur i ditt arbete är naturligt för dig och du ser det som en del i din arbetsvardag. Arbetsdagens förutsättningar kan snabbt ändras och då behöver du kunna fatta beslut och bedöma vad som bäst stödjer ett bra flyt och flöde i arbetet. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör. Om du har tidigare arbetslivserfarenhet av kliniskt arbete är det meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-02810/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
Klinikchef
Matilda Lundberg Matilda.Lundberg@distriktsveterinarerna.se 010-1228059 Jobbnummer
