Djurvårdare nivå 3
2026-03-18
Välkommen till vårt gäng - vi söker en djurvårdare nivå 3!
Älskar du att arbeta nära både djur och människor? Har du ett särskilt hjärta för anestesi och vill samtidigt vara en trygg punkt på polikliniken? Då kanske vi har din nästa arbetsplats.
Om oss
Djursholms veterinärklinik har funnits i över 15 år och är en väletablerad smådjursklinik med ett gott rykte och trogna kunder. Kliniken ligger i lugna, naturnära Djursholm på Östbergavägen 20. Här arbetar ett engagerat och sammansvetsat team med stor passion för djurhälsa - och för varandra.
Vi har högt i tak, korta beslutsvägar och en varm, prestigelös kultur där vi lyssnar på varandra och utvecklas tillsammans. Hos oss får du vara med och påverka och bidra till ett arbetsklimat där både människor och djur mår bra.
Läs gärna mer om oss på www.djursholmsvet.se.
Om rollen
Nu söker vi en djurvårdare nivå 3 som vill bli en viktig del av vårt team. Du kommer att arbeta både med anestesi och på vår poliklinik, vilket ger en fin variation i arbetsdagen.
I anestesin blir du djurens trygghet under operation - du ansvarar för narkosövervakning, förberedelser och uppvak. På polikliniken möter du våra patienter och deras människor, och du är med i allt från vaccinationer till utredningar och behandlingar.
Vi tror att du:
Är djurvårdare nivå 3
Har gärna erfarenhet av anestesi
Är lugn, trygg och noggrann - både i mötet med djur och människor
Tycker om ett varierat arbete med både teknik och patientkontakt
Har nära till skratt och gillar att samarbeta i ett team där vi hjälper varandra
Vill bidra till en miljö där alla idéer är välkomna och besluten tas nära verksamheten
Hos oss får du:
En fast anställning, heltid eller deltid beroende på vad som passar dig
Inledande provanställning i 6 månader
Ett erfaret, familjärt team där vi har kul på jobbet och stöttar varandra
Möjlighet att fördjupa dig i anestesi eller andra områden du brinner för
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och en trygg arbetsplats med långsiktig stabilitet
En kultur där initiativ uppmuntras och din röst blir hörd
Låter det som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan senast 15 maj 2026 - men gärna så snart som möjligt, vi går igenom ansökningar löpande.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till Maria Thörner på maria@djursholmsvet.se
Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig - vi berättar gärna mer om oss!
Djursholms veterinärklinik - med omtanke om varje individ, tvåbent som fyrbent.
Östbergavägen 20, Djursholm | www.djursholmsvet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: maria@djursholmsvet.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djursholms Veterinärklinik AB
182 62 DJURSHOLM
Djursholms Veterinärklinik AB
klinikchef
Maria Thörner maria@djursholmsvet.se
